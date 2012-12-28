В Липецке установлен новый температурный рекорд

Воздух в Липецке прогрелся вчера, 14 марта до +18,2 градуса.

Вчера, 14 марта в Липецке был установлен новый температурный рекорд для этого дня.





Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в областном центре прогрелся до отметки +18,2 градуса. Новое достижение побило предыдущий рекорд сразу на 2,3 градуса – в 2002 году было зафиксировано 15,9 градуса.