Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
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Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Погода в Липецке
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сегодня, 13:39
В Липецке установлен новый температурный рекорд
Воздух в Липецке прогрелся вчера, 14 марта до +18,2 градуса.
Вчера, 14 марта в Липецке был установлен новый температурный рекорд для этого дня.
Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в областном центре прогрелся до отметки +18,2 градуса. Новое достижение побило предыдущий рекорд сразу на 2,3 градуса – в 2002 году было зафиксировано 15,9 градуса.
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