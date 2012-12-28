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В России
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сегодня, 11:29

Производитель Zewa сменит название бренда в РФ на Zemma

Смена названия не отразится на качестве продукции.

Бренд товаров для чистоты и гигиены Zewa в России сменит название на Zemma. Полный переход на новый бренд завершится в 2026 году, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Эволюция комфорта" ("ЭвоКом").

«С 2026 года товары бренда Zewa будут выпускаться под новым названием — Zemma. Смена названия бренда связана с уходом международной компании Essity с российского рынка. Переход будет происходить поэтапно: с марта 2025 года на полках начнут появляться упаковки в текущем дизайне с анонсом нового бренда, а полный переход на новый бренд завершится в 2026 году», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время компания разрабатывает дизайн упаковки нового бренда, который будет учитывать позиционирование, ценности бренда и предпочтения российской аудитории. Переход на новый дизайн упаковки с новым именем начнется летом будущего года.

«Смена названия никак не отразится на качестве продукции — оно останется на высшем уровне. Мы также планируем расширять свою линейку новыми продуктами и модернизировать производство потребительской бумаги», — отметил гендиректор компании "ЭвоКом" Артем Лебедев, слова которого привели в пресс-службе.

Шведская компания Essity (владеет брендами Zewa, Libresse, Tork, Tena) в июле 2023 года сообщила, что завершила продажу своего бизнеса в РФ и ушла с российского рынка. Производить продукцию в России продолжила компания «Эссити» — в июне 2024 года она сообщила, что меняет название на «Эволюция комфорта».
Zewa
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