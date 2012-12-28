Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 14:47
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«Крепость» и аллею вдоль реки Липовки благоустроят в 2025 году
Также в этом году будут благоустроены еще 26 общественных пространств Липецка.
План на 2025 год уже есть. В Липецке благоустроят следующие территории:
Территорию у пруда между Сырским Рудником и «Елецким»;
Зону отдыха «Крепость» на улице Водопьянова, 1;
Аллею вдоль реки Липовки;
Пешеходную зону на улице Папина, 4;
Пешеходную зону на Вермишева, 22а;
Площадь Горскова;
Сквер на Лебедянском шоссе, 4б — Опытной, 22;
Сквер на улицах Прокатной — Адмирала Макарова;
Пешеходную зону на улице Катукова, 16 (2 этап);
Сквер на Катукова, 34;
Парк Свободный Сокол (2 этап);
Пешеходную зону на улице Бунина, 9 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Катукова, 40 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Московской, 6а;
Место отдыха у пруда на 3-м участке ЛТЗ (2 этап);
Пешеходную зону на улице Айвазовского, 7 (2 этап);
Сквер на улице Полиграфической, 22 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Космонавтов, 108 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Титова, 8г (2 этап);
Пешеходную зону на улице Коммунистической, 20 (2 этап);
Сквер у ДК Рудничный (2 этап);
Пешеходную зону на улице Студенческий городок, 17 (2 этап);
Спортивну зону в парке Молодежный;
Сквер 9 Мая на проспекта Мира, 15 (2 этап);
Пляж в Тракторном;
Пешеходную зону на улице Ленина, 7а;
Место отдыха на сокольском пляже;
Воркаут зону на набережной реки Воронеж.
Также в этому году будут благоустроены без малого четыре десятка пространств в городах и районах области.
На благоустройство всех этих территорий из федерального и областного бюджетов выделено 627 миллионов рублей.
На встрече обсуждались территории, которые следовало бы благоустроить в 2026 году. Липчане в основном предлагали пространства по соседству с их домами.
Галина Крючкова представила проект благоустройства части Нижнего парка, который она назвала «Книжная лавка».
На террасе рядом с ремонтируемым подземным переходом, можно установить скамейки с удобными спинками, легкие качели, книжный шкаф для поклонников буккроссинга (прим. автора: подобный шкаф установлен в сквере Пушкина, но спросом он не пользуется).
— Мы хотим предложить городу обзавестись фишкой, арт-объектом — гербом и буквами названия города, чтобы туристы могли фотографироваться на их фоне, — рассказала Галина Крючкова.
Также она предложила в ремонтируемом сейчас подземном переходе подсветить мозаику и установить колонки, для трансляции атмосферной музыки. Подобный опыт в Липецке уже есть — колонки установлены на здании театра драмы имени Льва Толстого.
Еще одно предложение от Галины Крючковой — благоустроить бульвар на улице Адмирала Макарова (во время обсуждения выяснилось, что он уже вошел в проект на 2025 год), а на входной группе в Парк Металлургов закрепить качели для взрослых.
В выборе пространств для благоустройства в 2026 году может участвовать каждый: предложения можно вносить до 23 марта на странице проекта «Формирование комфортной городской среды» через сайт Госуслуг. Голосование за предложенные проекты продлится до 12 июня.
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