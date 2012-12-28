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1397
сегодня, 14:47
18

«Крепость» и аллею вдоль реки Липовки благоустроят в 2025 году

Также в этом году будут благоустроены еще 26 общественных пространств Липецка.

Сегодня депутат Государственной Думы Дмитрий Аверов встретился с активными липчанами и обсудил выполнение в городе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.



План на 2025 год уже есть. В Липецке благоустроят следующие территории:

Территорию у пруда между Сырским Рудником и «Елецким»;
Зону отдыха «Крепость» на улице Водопьянова, 1;
Аллею вдоль реки Липовки;
Пешеходную зону на улице Папина, 4;
Пешеходную зону на Вермишева, 22а;
Площадь Горскова;
Сквер на Лебедянском шоссе, 4б — Опытной, 22;
Сквер на улицах Прокатной — Адмирала Макарова;
Пешеходную зону на улице Катукова, 16 (2 этап);
Сквер на Катукова, 34;
Парк Свободный Сокол (2 этап);
Пешеходную зону на улице Бунина, 9 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Катукова, 40 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Московской, 6а;
Место отдыха у пруда на 3-м участке ЛТЗ (2 этап);
Пешеходную зону на улице Айвазовского, 7 (2 этап);
Сквер на улице Полиграфической, 22 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Космонавтов, 108 (2 этап);
Пешеходную зону на улице Титова, 8г (2 этап);
Пешеходную зону на улице Коммунистической, 20 (2 этап);
Сквер у ДК Рудничный (2 этап);
Пешеходную зону на улице Студенческий городок, 17 (2 этап);
Спортивну зону в парке Молодежный;
Сквер 9 Мая на проспекта Мира, 15 (2 этап);
Пляж в Тракторном;
Пешеходную зону на улице Ленина, 7а;
Место отдыха на сокольском пляже;
Воркаут зону на набережной реки Воронеж.

Также в этому году будут благоустроены без малого четыре десятка пространств в городах и районах области.

На благоустройство всех этих территорий из федерального и областного бюджетов выделено 627 миллионов рублей.

На встрече обсуждались территории, которые следовало бы благоустроить в 2026 году. Липчане в основном предлагали пространства по соседству с их домами.

Галина Крючкова представила проект благоустройства части Нижнего парка, который она назвала «Книжная лавка».







На террасе рядом с ремонтируемым подземным переходом, можно установить скамейки с удобными спинками, легкие качели, книжный шкаф для поклонников буккроссинга (прим. автора: подобный шкаф установлен в сквере Пушкина, но  спросом он не пользуется).

— Мы хотим предложить городу обзавестись фишкой, арт-объектом — гербом и буквами названия города, чтобы туристы могли фотографироваться на их фоне, — рассказала Галина Крючкова.

Также она предложила в ремонтируемом сейчас подземном переходе подсветить мозаику и установить колонки, для трансляции атмосферной музыки. Подобный опыт в Липецке уже есть — колонки установлены на здании театра драмы имени Льва Толстого.

Еще одно предложение от Галины Крючковой — благоустроить бульвар на улице Адмирала Макарова (во время обсуждения выяснилось, что он уже вошел в проект на 2025 год), а на входной группе в Парк Металлургов закрепить качели для взрослых.



В выборе пространств для благоустройства в 2026 году может участвовать каждый: предложения можно вносить до 23 марта на странице проекта «Формирование комфортной городской среды» через сайт Госуслуг. Голосование за предложенные проекты продлится до 12 июня.
благоустройство
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Главный вопрос
8 минут назад
Когда благоустроят территорию 20-летнего долгостроя на 20 мкрн-не (угол пр-та Победы и пр-та 60 лет СССР)????
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Старожил
17 минут назад
Кроме качелей для взрослых, неплохо было бы установить песочницу для взрослых.
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Алексей
57 минут назад
территорию около бювета в Нижнем парке надо облагородить, стыдно смотреть на затоптанную землю, сточные каналы заросли камышом да и вообще за Нижним парком никто не следит, что туристам собрались показывать ?
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Вероника
сегодня, 18:04
Лучше ЖКХ разобрались.
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Кракен
сегодня, 17:47
Ремонт начали в пять тысяч году
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Гость
сегодня, 17:46
Лучше ЖКХ займитесь
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Своя
сегодня, 17:05
Все перечисленное благоустройство планировали уже сделать к 2025 году. Город 48 писал об этом год назад! Все только обещают...
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Неравнодушная
сегодня, 16:58
Опять качели... В Нижнем парке испоганили качелями площадь на месте бывшей эстрады, теперь ходят входную группу в парке НЛМК! Представьте, если бы в Москве на входных группах на ВДНХ или в парк Горького повесили качели! Как? Красота?
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Липовка
сегодня, 15:48
Тянется от пруда на елецком, через каменный лог, нижний парк... Где будет аллея?
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Всё
сегодня, 16:57
В конце города.
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бук кросингом
сегодня, 15:46
Про народную библиотеку в Пушкинском сквере неправда. Когда туда приносят люди книги, то народ смотрит, выбирает. Там на лавочках часто пенсионеры сидят. Просто мало стали книг приносить. Туда приносили у кого не подымается рука в мусорный контейнер бросить.
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