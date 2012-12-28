Липецкая вечЁрка: три трупа, минирование школ и море цветов

Сегодня, 7 марта, стало известно сразу о трех найденных трупах, на электронную почту полиции и спасателей послупили сообщения с угрозами о минировании школ и садиков, и липчане выбирают цветы своим женщинам.