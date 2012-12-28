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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: три трупа, минирование школ и море цветов

Сегодня, 7 марта, стало известно сразу о трех найденных трупах, на электронную почту полиции и спасателей послупили сообщения с угрозами о минировании школ и садиков, и липчане выбирают цветы своим женщинам.

Несмотря на предпраздничный день новости оказались ужасными. Стало известно сразу о трех найденных трупах!

В одной из комнат общежития — дома № 17 по улице Вермишева нашли тело 28-летнего мужчины. А неподалеку, в доме № 64/1 на улице Космонавтов обнаружили мумифицированное тело 30-летнего мужчины. Предположительно у него еще год назад остановилось сердце. В обоих случаях квартиры вскрыли после жалоб соседей на неприятный запах.

У забора предприятия на улице Никитина обнаружили тело 86-летней пенсионерки, которую искали еще с прошлого года.

Следком начал доследственную проверку по всем случаям, хотя, по предварительным данным, все смерти были ненасильственными.

«Страшно! Неужели у него не было друзей и знакомых? Я уже не говорю о родственниках! Хотя в наше время родственникам нужны только квартиры после смерти!», — написал Вася.

«Если бы собаку во дворе увидели, то героические люди 10 заявок и жалоб написали и все телефоны оборвали бы. А когда из квартиры трупный запах, то все попрятались», — добавил Точно.

«А как же коммуналка», — удивился питер.

У представителей спецслужб сегодня не получилось толком поздравить женщин-сослуживцев. Утром на электронную почту областных управлений МВД и МЧС России поступили сообщения о минировании всех школ и детских садов Липецка. Пришлось проверять все здания.

Эта новость, кстати, не сильно заинтересовала читателей GOROD48, возможно, мы уже привыкли к подобной информации.

Накануне 8 Марта GOROD48 узнал, сколько к празднику в Липецке вырастили цветов, по каким ценам их продают, и какие новинки предлагают в цветочных магазинах.



И еще про женщин. «Мужской» департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение вице-мэра Ирины Артемовой.



«Департаменту транспорта требуются перестановки. Менять нужно не отдельных людей, а всех в этом подразделении, с транспортом в городе бардак, особенно вечером», — считает Vriter.

«Да зачем головы ломать?! Проще всего упразднить эти департаменты. Все равно они существуют лишь номинально. Общественный транспорт в Липецке — одно название, благоустройство — очень сомнительное, дороги», — предложил !

«Оказывается в администрации тоже кадровый голод. Видать побежали креативщики», — удивился ни чё се.

В праздник погода не должна подвести. По прогнозам синопткиив, 8 марта температура воздуха в Липецке составит от +7 до +9 градусов.

И обратите внимание, в выходные 8 марта поликлиники работать не будут, а 9 марта — по графику субботнего дня: до 14:00.
вечЁрка
труп
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цветы
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Комментарии (2)

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Правдоруб
28 минут назад
С наступающим всех женщин и девушек
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Наталия Демченко
сегодня, 20:32
Согласна с Writer, остановке "Швейная фирма" вечером вообще нет транспорта. Чтобы хоть куда-то уехать, нужно идти на Космонавтов.
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