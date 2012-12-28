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сегодня, 13:35
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Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой

А департамент дорожного хозяйства и благоустройства — вице-мэру Кузнецову, курирующему ЖКХ и управы.

После ухода в региональное министерство строительства и архитектуры вице-мэра Липецка Николая Дергунова, курировавшего департамент дорожного хозяйства и благоустройства и департамент транспорта, а также ухода в никуда председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева оголилась эта сфера деятельности муниципалитета. И в мэрии задались вопросом, что делать?

Глава Липецка Роман Ченцов встал перед обычной дилеммой, через которую прошли все его предшественники: Михаил Гулевский, Сергей Иванов, Евгения Уваркина — обновления штатного расписания городской администрации. Из-за кадрового голода, по данным GOROD48, мэр собирается перераспределить полномочия ушедших между теми, кто остался. Например, департамент дорожного хозяйства и благоустройства с подведомственными ему МУ «Управление главного смотрителя», АО «Зеленхоз», МБУ «Липецкгорсвет» и МБУ «Управление благоустройства Липецка» планируется передать под руководство вице-мэра Павла Кузнецова, с которым Ченцов сработался в Лебедянском районе. Но дело в том, что в результате вялотекущего изменения штатного расписания Кузнецов помимо департамента ЖКХ с осени курирует еще и департамент развития территории. А у этого ведомства — куча полномочий, в которых трудно разобраться и самим его сотрудникам! Для того, чтобы узнать, как вообще обстоят дела в департаменте, которое возглавляет Ольга Логинова, Роман Ченцов поручил проверить его Счетной палате.

Так что пока, по нашим данным, Павел Кузнецов сопротивляется наделению его новым функционалом.

Тремя департаментами в администрации Липецка рулит пока только «железная леди» Анна Шамаева, которая пережила на своем веку всех предыдущих мэров, начиная с Михаила Гулевского. Но какие это департаменты? Образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта. Разве сравнить их с делами, которыми ворочают департаменты ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства, развития территории? По уму, держать эти ведомства в узде мог бы только человек в звании первого вице-мэра. Но эту должность упразднила глава города Уваркина. Более того, ее даже вычеркнули из Устава Липецка. Что же, придется эту должность восстанавливать и опять вводить в «городскую конституцию»? Бумага, конечно, все стерпит, в первый раз, что ли. Но был бы толк.

Интересно и то, что оставшийся после ухода Дергунова и Звонарева «безголовым» департамент транспорта намерены передать в ведение вице-мэру Ирине Артемовой. Она сейчас курирует департамент экономического развития и три управления: потребительского рынка, имущественных и земельных отношений и информационных технологий (последнее целиком управляется соответствующим региональным министерством). О каких-либо успехах этих ведомств липчанам неизвестно. Зачем же выводить дептранс под экономику? Одна из задач, о которых стало известно GOROD48, — обсчет тарифов для перевозчиков. Но это, во-первых, достаточно просто (если мы не говорим о брутто-тарифах, в которых — спасение сферы пассажирских перевозок), во-вторых, этим и так занимается региональное министерство потребительского рынка.

Самая сложная часть работы дептранса мэрии — кураторство над исполнением жутко буксующей трамвайной концессии. По первоначальным планам, модернизация трамвайной сети (без веток на 6-ю доменную печь и на «Стан-2000») должна быть закончена к концу этого года, но пока новые вагоны бегают по новым рельсам лишь по укороченному маршруту-«двойке» от трамвайного депо до 21-го микрорайона.

Так что ждем мартовской сессии городского Совета. Говорят, на нем мэрия предоставит новое штатное расписание работы администрации Липецка.
фото: пресс-служба Липецкого горсовета
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администрация Липецка
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Комментарии (16)

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Как гость
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Из-за кадрового голода
4 минуты назад
А служба занятости знает о голоде этом в мэрии??? Вакансии - в студию!))))
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Таня
6 минут назад
Водителям платить нужно. Чтоб голода кадрового не было
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Оптимист
16 минут назад
Сегодня около 30 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Верят ли они в возможность самореализации у себя на Родине, готовы ли трудиться на благо общества. А ведь от них зависит будущее страны. Как 25 лет у нас воспитывали истинных патриотов?
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Медведь
8 минут назад
Недовольных зарплатой учителей гнали из школ в бизнес.
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Р
9 минут назад
Ни как. Сразу вспоминается Сталин и его дети воевавшие на фронте, вспоминается жена и дочери Николая 2 работавшие сёстрами милосердия в Первую мировую. А сейчас на что смотреть молодёжи?
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Пессимист
22 минуты назад
17:54 27.04.2023 Мэр Липецка Евгения Уваркина увеличила количество своих замов в два раза На сессии горсовета парламентарии проголосовали за новую структуру администрации города Липецка.
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Галина..
52 минуты назад
.. Мы ехали с мужем по городу на машине.. Вдруг нас остановили работники авто инспекции, но оказалось.. Меня поздравили и вручили тюльпаны представители департамента транспорта. До слез.. Спасибо огромное. Сколько лет прожила в городе и такого внимания впервые.. Спасибо.. Жаль не знаю как зовут представителя. Спасибо огромное
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Пенсионер
сегодня, 14:47
Могу предложить свою кандидатуру мне понадобиться оклад 30000 р и полномочия жестко разбираться с подчинёнными и производителями работ . Три шкуры спущу за неисполнения своих обязанностей .
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Р
сегодня, 14:38
Как то обращался что не пришёл автобус по расписанию, одни отговорки. Потому что они не могут повлиять или не хотят на частников
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Ни чё се
сегодня, 14:36
Оказывается в администрации тоже кадровый голод. Видать побежали креативщики.
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Вика Рыкова
сегодня, 14:12
Маршрут №24 — полный ужас. Автобусы ездят как вздумается, вечером вообще не поймаешь. Вчера больше часа простояли на остановке "Швейная фирма" и не дождались ни одного №24.
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!
сегодня, 14:07
Да зачем головы ломать?! Проще всего упразднить эти департаменты. Все равно они существуют лишь номинально. Общественный транспорт в Липецке - одно название, благоустройство - очень сомнительное, дороги - …
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