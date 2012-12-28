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Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Общество
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сегодня, 13:35
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Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой
А департамент дорожного хозяйства и благоустройства — вице-мэру Кузнецову, курирующему ЖКХ и управы.
Глава Липецка Роман Ченцов встал перед обычной дилеммой, через которую прошли все его предшественники: Михаил Гулевский, Сергей Иванов, Евгения Уваркина — обновления штатного расписания городской администрации. Из-за кадрового голода, по данным GOROD48, мэр собирается перераспределить полномочия ушедших между теми, кто остался. Например, департамент дорожного хозяйства и благоустройства с подведомственными ему МУ «Управление главного смотрителя», АО «Зеленхоз», МБУ «Липецкгорсвет» и МБУ «Управление благоустройства Липецка» планируется передать под руководство вице-мэра Павла Кузнецова, с которым Ченцов сработался в Лебедянском районе. Но дело в том, что в результате вялотекущего изменения штатного расписания Кузнецов помимо департамента ЖКХ с осени курирует еще и департамент развития территории. А у этого ведомства — куча полномочий, в которых трудно разобраться и самим его сотрудникам! Для того, чтобы узнать, как вообще обстоят дела в департаменте, которое возглавляет Ольга Логинова, Роман Ченцов поручил проверить его Счетной палате.
Так что пока, по нашим данным, Павел Кузнецов сопротивляется наделению его новым функционалом.
Тремя департаментами в администрации Липецка рулит пока только «железная леди» Анна Шамаева, которая пережила на своем веку всех предыдущих мэров, начиная с Михаила Гулевского. Но какие это департаменты? Образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта. Разве сравнить их с делами, которыми ворочают департаменты ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства, развития территории? По уму, держать эти ведомства в узде мог бы только человек в звании первого вице-мэра. Но эту должность упразднила глава города Уваркина. Более того, ее даже вычеркнули из Устава Липецка. Что же, придется эту должность восстанавливать и опять вводить в «городскую конституцию»? Бумага, конечно, все стерпит, в первый раз, что ли. Но был бы толк.
Интересно и то, что оставшийся после ухода Дергунова и Звонарева «безголовым» департамент транспорта намерены передать в ведение вице-мэру Ирине Артемовой. Она сейчас курирует департамент экономического развития и три управления: потребительского рынка, имущественных и земельных отношений и информационных технологий (последнее целиком управляется соответствующим региональным министерством). О каких-либо успехах этих ведомств липчанам неизвестно. Зачем же выводить дептранс под экономику? Одна из задач, о которых стало известно GOROD48, — обсчет тарифов для перевозчиков. Но это, во-первых, достаточно просто (если мы не говорим о брутто-тарифах, в которых — спасение сферы пассажирских перевозок), во-вторых, этим и так занимается региональное министерство потребительского рынка.
Самая сложная часть работы дептранса мэрии — кураторство над исполнением жутко буксующей трамвайной концессии. По первоначальным планам, модернизация трамвайной сети (без веток на 6-ю доменную печь и на «Стан-2000») должна быть закончена к концу этого года, но пока новые вагоны бегают по новым рельсам лишь по укороченному маршруту-«двойке» от трамвайного депо до 21-го микрорайона.
Так что ждем мартовской сессии городского Совета. Говорят, на нем мэрия предоставит новое штатное расписание работы администрации Липецка.
фото: пресс-служба Липецкого горсовета
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