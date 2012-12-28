40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр
Общество
4142
вчера, 13:50
24
С этого лета девятиклассники будут сдавать либо два выпускных экзамена, либо четыре
Тех, кто пойдет после 9-летки в колледжи, проэкзаменуют только по математике и русскому языку.
В профильном департаменте липецкой мэрии GOROD48 сообщили, что в этом июне те девятиклассники, которые не пойдут в 10-11 классы, будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Те же выпускники 9-х классов, которые планируют учиться в школе еще два года, будут сдавать четыре экзамена: помимо математики и русского языка еще два — по выбору.
Ранее такой порядок экзамена предлагалось установить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии.
3
3
2
15
1
Комментарии (24)