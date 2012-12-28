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4142
вчера, 13:50
24

С этого лета девятиклассники будут сдавать либо два выпускных экзамена, либо четыре

Тех, кто пойдет после 9-летки в колледжи, проэкзаменуют только по математике и русскому языку.

Как сообщают РИА-новости, Госдума приняла поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике. В их числе — и Липецкая область.

В профильном департаменте липецкой мэрии GOROD48 сообщили, что в этом июне те девятиклассники, которые не пойдут в 10-11 классы, будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Те же выпускники 9-х классов, которые планируют учиться в школе еще два года, будут сдавать четыре экзамена: помимо математики и русского языка еще два — по выбору.

Ранее такой порядок экзамена предлагалось установить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии.
экзамены
аттестация
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Комментарии (24)

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Старенький
вчера, 19:54
Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить... В Россию можно только верить...
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65+
вчера, 19:14
В 40-60 года в СССР была 7 классов в 8-10 были платными и неучей с вышкой не было !
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Липчанка
вчера, 21:36
Не было такого, все 10 классов были бесплатными
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Олечка
вчера, 18:42
Это жесть. Столько заплачено за допрлнительные занятия, репетиторов. И все коту под хвост. А раньше это нельзя было продумать? Например, в сентябре. Или думать- это не сильная сторона чинуш, стоящих у руля образования?
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Правильно
вчера, 18:28
Не пускать в 10 класс троечников и двоечников.Пусть в спо идут
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справедливость
вчера, 20:10
у кого нет денег на репетиторов не будет денег и на вышку?
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Нервная мать
вчера, 17:05
Образование хотят только для богачей сделать. А простым вон в пту на полгода, да впахивать. Раньше в пту хоть несколько лет учили, а теперь планируют от полугода до 2 лет. Что получится в итоге?
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Гретель
вчера, 16:37
Завод, рабочими!
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Татьяна
вчера, 16:37
На фото унизительная процедура Как всегда, из крайности в крайность. Получается за годы учёбы в школе детям не привили порядочность, честность, ответственность.
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омсквич
вчера, 18:23
А причем тут порядочность и честность ? Что она собралась найти металлоискателем в руке ? Титановую кость или вживленный микрочип ? Дети списывать и шпаргалить будут всегда и это не повод превращать школьников в концлагерь
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Карьер
вчера, 16:25
А если не пройдёт по среднему баллу - куда его потом девать?! Мой будет сдавать все. Дурацкая инициатива. Или все сдают 4 предмета, или все 2.
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Гретель
вчера, 15:54
Ошибка пропаганды не только в том, что она упрощает посыл, но и в том, что она недооценивать способность людей со временем прозревать.
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Яна
вчера, 15:39
Т.е ученик говорит, что "я не иду в 10,11" Сдаёт 2 экзамена, а 30 августа приходит в школу и говорит" извините никуда не поступил" и его берут в 10!( по закону обязаны)
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Молодежь
вчера, 18:25
Не обязаны всех бестолочей в 10 класс брать! Изучайте лучше закон об образовании, потом пишите. 9 лет отучился, штаны просиживал и достаточно. Кому надо, того без проблем берут в 10 класс.
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Вася
вчера, 16:20
Возьмут,если только места будут ,а так предлагают другие школы,где недобор
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