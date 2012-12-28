С этого лета девятиклассники будут сдавать либо два выпускных экзамена, либо четыре

Тех, кто пойдет после 9-летки в колледжи, проэкзаменуют только по математике и русскому языку.

Как сообщают РИА-новости, Госдума приняла поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике. В их числе — и Липецкая область.В профильном департаменте липецкой мэрии GOROD48 сообщили, что в этом июне те девятиклассники, которые не пойдут в 10-11 классы, будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Те же выпускники 9-х классов, которые планируют учиться в школе еще два года, будут сдавать четыре экзамена: помимо математики и русского языка еще два — по выбору.Ранее такой порядок экзамена предлагалось установить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии.