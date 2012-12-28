Погода преподнесет подарок на 8 Марта

Температура воздуха поднимется до +7.

В предпраздничный день, 7 марта, столбики термометров могут подняться до +9 градусов, а 8 и 9 марта, ожидается +7.Синоптики такую температуру называют «очень теплой» для начала марта. Она выше климатической нормы на 7-8 градусов.— Североатлантические циклоны, двигаясь с запада на восток по северу Европейской территории России, перекрывают доступ арктического воздуха с севера на юг. Ветра с запада несут теплые воздушные массы, — объяснила причину потепления дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.Самым теплым за историю метеонаблюдений 8 марта было совсем недавно — в 2020 году, тогда воздух в Липецке прогрелся до +14 градусов. А в 1960 году в Международный женский день трещали лютые морозы — столбики термометров опустились до -27 градусов.