40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр
Погода в Липецке
3988
вчера, 13:16
7
Погода преподнесет подарок на 8 Марта
Температура воздуха поднимется до +7.
Синоптики такую температуру называют «очень теплой» для начала марта. Она выше климатической нормы на 7-8 градусов.
— Североатлантические циклоны, двигаясь с запада на восток по северу Европейской территории России, перекрывают доступ арктического воздуха с севера на юг. Ветра с запада несут теплые воздушные массы, — объяснила причину потепления дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.
Самым теплым за историю метеонаблюдений 8 марта было совсем недавно — в 2020 году, тогда воздух в Липецке прогрелся до +14 градусов. А в 1960 году в Международный женский день трещали лютые морозы — столбики термометров опустились до -27 градусов.
8
0
2
12
6
Комментарии (7)