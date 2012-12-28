Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников

А две девушки перевели крупные суммы на «безопасный счёт».

Удивительный случай — с заявлением в полицию о мошенничестве при заказе интим-услуг 27 февраля обратилась женщина. Такое на нашей памяти впервые!25-летняя липчанка уверяла полицейских — проститутку заказала в подарок для знакомого. Заплатила 13 000 рублей. Но вот досада: подарок так и не прибыл по адресу, и приятный сюрприз не удался.18-летняя липчанка поверила звонку в Telegram от «сотрудника службы безопасности Центробанка».— Пытаясь защитить свои деньги от посягательства третьих лиц девушка перевела на «безопасный счёт» 85 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.22-летний липчанин три дня пытался заработать на торговой площадке. Заработать так ничего и не получилось, а мошенникам он успел перевести 142 000 рублей.А 21-летняя девушка лишилась 159 000 рублей, переведя через мобильный банк деньги на так называемый «безопасный счёт».