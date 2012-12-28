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Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Происшествия
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35 минут назад
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Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
А две девушки перевели крупные суммы на «безопасный счёт».
25-летняя липчанка уверяла полицейских — проститутку заказала в подарок для знакомого. Заплатила 13 000 рублей. Но вот досада: подарок так и не прибыл по адресу, и приятный сюрприз не удался.
18-летняя липчанка поверила звонку в Telegram от «сотрудника службы безопасности Центробанка».
— Пытаясь защитить свои деньги от посягательства третьих лиц девушка перевела на «безопасный счёт» 85 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
22-летний липчанин три дня пытался заработать на торговой площадке. Заработать так ничего и не получилось, а мошенникам он успел перевести 142 000 рублей.
А 21-летняя девушка лишилась 159 000 рублей, переведя через мобильный банк деньги на так называемый «безопасный счёт».
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