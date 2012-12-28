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46 минут назад

На НЛМК стартовала Спартакиада-2025

На Новолипецком металлургическом комбинате началась Спартакиада-2025. Это крупнейшее круглогодичное соревнование в Липецкой области, которое включает в себя 20 видов спорта. Самые популярные у металлургов — баскетбол, волейбол, миди-футбол и бадминтон. Помимо командных игр, металлурги соревнуются в дартсе, настольном теннисе, эстафетном плавании, легкой атлетике, северной ходьбе.

В этом году Спартакиада НЛМК стартовала в феврале с соревнований дартсу, настольному теннису и лыжной эстафеты. В марте металлургов ждут еще три турнира – по бадминтону, плаванию и стрелковому полиатлону. 

НЛМК активно поддерживает спортивные увлечения сотрудников. Для металлургов действуют скидки в фитнес-центрах и бассейнах, доступны бесплатные тренировки в спортивных залах на территории комбината. В прошлом году компания обновила стадион физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий» и запустила мобильное приложение для сотрудников «НЛМК Спорт». Здесь быстро и удобно можно записаться на тренировки, проконсультироваться и выбрать тренера. Еще одним достижением стало открытие двух новых спортивных сообществ. Теперь на комбинате их пять – по шахматам, северной ходьбе, бегу, бадминтону и баскетболу.

В 2024 году в Спартакиаде НЛМК приняли участие около 4000 спортсменов более чем из 60 подразделений комбината. Число металлургов, вовлеченных в спортивную жизнь компании, ежегодно растет и сегодня составляет около 8 000 человек.

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