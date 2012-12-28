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НЛМК Live
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46 минут назад
На НЛМК стартовала Спартакиада-2025
В этом году Спартакиада НЛМК стартовала в феврале с соревнований дартсу, настольному теннису и лыжной эстафеты. В марте металлургов ждут еще три турнира – по бадминтону, плаванию и стрелковому полиатлону.
НЛМК активно поддерживает спортивные увлечения сотрудников. Для металлургов действуют скидки в фитнес-центрах и бассейнах, доступны бесплатные тренировки в спортивных залах на территории комбината. В прошлом году компания обновила стадион физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий» и запустила мобильное приложение для сотрудников «НЛМК Спорт». Здесь быстро и удобно можно записаться на тренировки, проконсультироваться и выбрать тренера. Еще одним достижением стало открытие двух новых спортивных сообществ. Теперь на комбинате их пять – по шахматам, северной ходьбе, бегу, бадминтону и баскетболу.
В 2024 году в Спартакиаде НЛМК приняли участие около 4000 спортсменов более чем из 60 подразделений комбината. Число металлургов, вовлеченных в спортивную жизнь компании, ежегодно растет и сегодня составляет около 8 000 человек.
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