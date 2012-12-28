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Общество
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сегодня, 10:27
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Вышедная на пенсию овчарка по кличке Охра обрела хозяев
На информацию о поиске для служебной собаки новых владельцев откликнулись десятки человек.
Охру использовали для охраны осуждённых, проверки транспорта, задержаниях, овчарка специализировалась на обнаружении человека или вещей, но достигла предельного возраста нахождения на службе в уголовно-исполнительной системе.
И Охре уже нашли новый дом и достойную, любящую семью! Как сообщает «Елец-ТВ», после выхода информации о том, что обученную служебную собаку безвозмездно отдадут в добрые руки, поступили десятки звонков.
Первой позвонила новая хозяйка Охры Ольга Авдеева. Она рассказала об условиях для собаки и о заботе и любви, которую ей могут дать. У Ольги Авдеевой уже были овчарки. А Охра стала вторая собакой в семье: ее новая подружка ши-тсу по кличке Ляля.
Новые владельцы овчарки были удивлены, что в своём 12-летнем возрасте Охра игрива, как щенок.
Добавим, что сейчас в учреждениях УФСИН России по Липецкой области служат 78 собак. Они занимаются розыском и задержанием, обнаружением взрывчатых и наркотических веществ. Обычно собаки служат по 8-10 лет, а потом выходят на пенсию. Если кинолог собаку не забирает, то ей подыскивают новых хозяев.
Фото, видео - etrk.ru
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