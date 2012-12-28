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сегодня, 10:27
4

Вышедная на пенсию овчарка по кличке Охра обрела хозяев

На информацию о поиске для служебной собаки новых владельцев откликнулись десятки человек.

20 февраля пресс-служба УФСИН России по Липецкой области рассказала, что сотрудники исправительной колонии №4 города Ельца подыскивают хозяина для служебной собаки – 12-летней восточноевропейской овчарки по кличке Охра.

Охру использовали для охраны осуждённых, проверки транспорта, задержаниях, овчарка специализировалась на обнаружении человека или вещей, но достигла предельного возраста нахождения на службе в уголовно-исполнительной системе.

И Охре уже нашли новый дом и достойную, любящую семью! Как сообщает «Елец-ТВ», после выхода информации о том, что обученную служебную собаку безвозмездно отдадут в добрые руки, поступили десятки звонков.

Первой позвонила новая хозяйка Охры Ольга Авдеева. Она рассказала об условиях для собаки и о заботе и любви, которую ей могут дать. У Ольги Авдеевой уже были овчарки. А Охра стала вторая собакой в семье: ее новая подружка ши-тсу по кличке Ляля.

Новые владельцы овчарки были удивлены, что в своём 12-летнем возрасте Охра игрива, как щенок.

Добавим, что сейчас в учреждениях УФСИН России по Липецкой области служат 78 собак. Они занимаются розыском и задержанием, обнаружением взрывчатых и наркотических веществ. Обычно собаки служат по 8-10 лет, а потом выходят на пенсию. Если кинолог собаку не забирает, то ей подыскивают новых хозяев.

Фото, видео - etrk.ru
животные
собака
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Пенсионер
40 минут назад
ищет хозяйку умеющую хорошо готовить и заботиться
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сатана 3 го участка
сегодня, 10:59
Собака видно не понимает куда попала, отлучили от служебных обязанностей, чувствует что старая стала...
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Animal planet.
53 минуты назад
Старый это ты,а собаки всегда молодцы! Спасибо за службу Охра!
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я
сегодня, 10:49
Очень хорошая новость!
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