Происшествия
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сегодня, 10:17
Взятка в кредит: пьяный водитель пообещал инспектору ДПС 20 000 рублей после зарплаты
И получил два года условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле этого года мужчина был остановлен пьяным за рулём автомобиля «Фольксваген Поло». Инспектору ДПС в служебном автомобиле он пообещал вознаграждение в 20 000 рублей за не составление протокола, указав, что деньги он передаст после получения заработной платы. Но тот отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.
В суде водитель полностью признал вину и раскаялся. Сумму предлагаемой взятки по решению суда конфискуют в доход государства.
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