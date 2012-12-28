Взятка в кредит: пьяный водитель пообещал инспектору ДПС 20 000 рублей после зарплаты

И получил два года условно.

Тербунский районный суд приговорил 39-летнего мужчину к двум годам условного срока за приготовление к даче взятки инспектору ДПС.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле этого года мужчина был остановлен пьяным за рулём автомобиля «Фольксваген Поло». Инспектору ДПС в служебном автомобиле он пообещал вознаграждение в 20 000 рублей за не составление протокола, указав, что деньги он передаст после получения заработной платы. Но тот отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.В суде водитель полностью признал вину и раскаялся. Сумму предлагаемой взятки по решению суда конфискуют в доход государства.