Общество
84
26 минут назад
В Грязях полиция проверяет обстоятельства повреждения могил
На кладбище повреждены ограда, два креста, памятники, столик.
«Пострадали оградка, два креста, памятник, столик. Так же пострадал памятник на соседнем участке. Прошу откликнутся родных и близких Мещалкиной Марии Семёновны, чья могила также пострадала», — говорится в обращении в соцсетях.
При этом виновники погрома попытались починить один поломанный крест, скрепив его шурупами.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ОМВД России «Грязинский» поступило заявление о повреждении имущества от пострадавшей женщины.
— По факту повреждения имущества на территории кладбища начата поверка, — отметили в полиции.
Фото, видео: vk.ru/grzvk
1/8
0
0
1
0
0
Комментарии