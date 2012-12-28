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сегодня, 16:10
13

Ещё одной вышедшей на пенсию собаке подыскивают хозяина

Овчарка по кличке Охра служила в исправительной колонии.

Сотрудники исправительной колонии №4 города Ельца подыскивают хозяина для служебной собаки. Восточноевропейской овчарке по кличке Охра 12 лет. Окрас чепрачный. Собака прошла общий и специальный курс дрессировки по обще розыскному профилю. Привита по возрасту.

«По характеру собака спокойная, уравновешенная, агрессии в отношении людей без специальной команды хозяина не проявляет. Во время службы овчарка осуществляла охрану осуждённых лиц. Причина поиска новых хозяев - достижение предельного возраста нахождения на службе в уголовно-исполнительной системе»,— сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Телефон для связи: 8-904-683-25-04 (Анна).

Напомним, ранее полиция сообщила о поиске хозяина для  ротвейлера Киры. Она восемь лет помогала полицейским в их службе. 

животные
собака
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Захарова
8 минут назад
Передайте в задонскую поликлинику!
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Липецк
15 минут назад
они 12 летнюю преданность своего сослуживца предали и пытаются избавиться от напарника,что дальше от них ожидать.Позор.
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Лиза
15 минут назад
Очень жаль, что собачклю не забирает домой кто-то из сотрудников охраны. Если у них нет такой возможности, то пусть обустроят в исправительной колонии вольер с тёплой будкой для этой собачки. Жалко, когда собаки отработают свой срок и становятся не нужны никому из сотрудников...
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Житель
23 минуты назад
12 лет ! Она скоро крякнет!
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Гость
26 минут назад
Много лет собака работала вместе вами и вдруг ищите ей хозяина. Не стыдно? Предатели. Старенькая и никому не нужна. Позор.
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Справедливость
47 минут назад
Нужно на Законодательном уровне обязать сотрудников систем которые ответственные за собак забирать их к себе на иждивение ,и организовать контроль за проживанием собак. А то как то не справедливо,пользовались а теперь избавляются. Собака привыкает к определенному кругу людей. По этому пусть забирают к себе домой сотрудники и несут за них ответственность!!!
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новость
48 минут назад
— Филю принесли в детский сад еще щенком, и он сразу стал любимцем и для сотрудников «Калинки», и для всех нас, — рассказывает мама воспитанницы садика Светлана Митрошина. — Каждый день он радостно встречал и провожал детишек и охранял территорию. И хотела бы отметить, что песик проживал в огороженном вольере и в будке. Никому никогда не мешал. Соблюдались все правила его безопасного содержания. А дети всегда с большим удовольствием общались с Филей. От него шел один позитив.
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новость
50 минут назад
В детский сад «Калинка» в подмосковных Химках вернули пса по кличке Филимон. Он прожил здесь целых девять лет, но на какое-то время был вынужден покинуть это место — его чуть было не сдали в приют.
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13
51 минуту назад
Очень жаль, что старые не кому не нужны не люди не животные..........
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предложение
55 минут назад
надо в детские садики, чтобы дети не боялись собак.
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