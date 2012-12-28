В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком
39-летнюю женщину осудили за кражу почти 85 тысяч рублей с банковской карты раненого участника СВО
Общество
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сегодня, 16:10
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Ещё одной вышедшей на пенсию собаке подыскивают хозяина
Овчарка по кличке Охра служила в исправительной колонии.
«По характеру собака спокойная, уравновешенная, агрессии в отношении людей без специальной команды хозяина не проявляет. Во время службы овчарка осуществляла охрану осуждённых лиц. Причина поиска новых хозяев - достижение предельного возраста нахождения на службе в уголовно-исполнительной системе»,— сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Телефон для связи: 8-904-683-25-04 (Анна).
Напомним, ранее полиция сообщила о поиске хозяина для ротвейлера Киры. Она восемь лет помогала полицейским в их службе.
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