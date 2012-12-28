24-летний липчанин обчистил два счёта и сел на три года

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее судимый 24-летний липчанин получил три года колонии строгого режима за две кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба. Приговор вынесли с учётом предыдущей судимости.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в первом случае липчанин нашёл чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в различных магазинах — всего он потратил 7 922 рубля.Во втором случае кража с банковского счёта была совершена с использованием найденной сим-карты. Мужчина перевёл 17 000 рублей со счета женщины, на которую она была оформлена.