Группа НЛМК вновь вошла в число лучших работодателей России по версии РБК и Forbes

Группа НЛМК в третий раз вошла в число лучших работодателей страны по версии РБК и Forbes. Эксперты рейтингов отметили высокую социальную ответственность, инновационное развитие компании и достижения в экологии.



Более трети новых сотрудников пришли в компанию по рекомендации действующих работников. В опросах рейтинга РБК они отметили достойное вознаграждение и сильный социальный пакет. Он включает расширенный ДМС, программы для занятий спортом и семейного отдыха. В Липецке НЛМК завершил модернизацию современного многопрофильного Центра здоровья, инвестиции в который превысили 4 млрд рублей. Его услугами пользуются сотрудники компании и жители города. На базе Центра развивается новая медицинская инфраструктура. В 2026 году здесь открылся Центр реабилитации для детей с нарушениями двигательных функций, в том числе с ДЦП. Он сделает специализированную помощь доступнее для семей Центрального Черноземья.НЛМК делает ставку на развитие и карьерный рост сотрудников: около 75% вакансий закрываются внутри компании. Руководители ключевых производств построили карьеру, начиная с рабочих профессий. Карьерный рост сотрудников поддерживают более 300 образовательных программ Университета НЛМК.Эксперты рейтингов также отметили высокие результаты экологической модернизации НЛМК. Компания последовательно снижает воздействие на атмосферу, первой в российской металлургии перешла на полностью замкнутый водооборотный цикл и довела переработку вторичных ресурсов до 99%. Результаты этой работы отражаются и на экологических показателях региона: по итогам 2025 года Липецк занял первое место среди 12 городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».Ежегодно НЛМК выбирают около тысячи молодых специалистов из профильных учебных заведений. Компания участвует в разработке образовательных программ и помогает партнёрам развивать инфраструктуру: только в 2025 году НЛМК направил свыше 100 млн рублей на ремонт учебных классов, актовых и спортивных залов. Студенты получают стипендии компании, гарантированное трудоустройство и поддержку наставников. Со школьниками работают в Центре карьеры НЛМК, где многие впервые знакомятся с современным производством и выбирают будущую профессию.