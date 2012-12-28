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сегодня, 15:31
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Ельчанин заплатил 16 000 рублей за интим, но никаких услуг не получил

Жителей Липецкой области также продолжают обманывать сотрудники «службы безопасности банка» и «ФСБ».

26 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний житель Ельца.

— Мужчина заказал в интернете интим-услуги и перевёл почти 16 000 рублей, но к нему никто так и не приехал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

22-летнего липчанина обманули сотрудники «службы безопасности банка». Молодого человека испугали несанкционированным оформлением кредита на его имя и посоветовали испортить кредитную историю, взять встречный кредит. В итоге он отправил мошенникам 245 000 рублей.

70-летней жительнице Усмани через мессенджер позвонил «сотрудник ФСБ» и под предлогом обеспечения сохранности денег и проведения операции по поимке преступников убедил отправить на «безопасный счёт» 134 000 рублей. Женщина перевела эту сумму через несколько банкоматов.

25 февраля 21-летнему мужчине позвонили из «службы безопасности Центробанка». Он поверил звонку и перевёл на «безопасный счёт» через банковское приложение 565 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Ха
сегодня, 19:39
В 45 мог бы уже и жениться.
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Гость
сегодня, 19:18
За 16 тысяч можно было посетить любой бар, клуб в пятницу и все бы было-и отдохнул и нашел кого-нибудь, еще бы осталось
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Скоба
сегодня, 19:08
Люди платят за отопление ежемесячно ,а вот услугу не получают.Вот это сюжет
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Просвещаться
сегодня, 19:03
надо. Все давно знают, что это цыги разводят лохов.
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Базилио
сегодня, 18:56
пока живет на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки
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смут
сегодня, 18:50
пень купил бы силиконовую они сейчас круче настоящих
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Виктор
сегодня, 18:38
21-летний поверил звонку из Центробанка? Да он умственно отсталый похоже...
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Гость
сегодня, 17:30
Откуда столько денег? У Российского народа тем более из липецкой области???
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Житель
сегодня, 17:01
Рук чтоли нету ?
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Ишь ты ,
сегодня, 16:31
за такие деньги чего захотел ! Люди отдают целые состояния !
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