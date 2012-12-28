Ельчанин заплатил 16 000 рублей за интим, но никаких услуг не получил

Жителей Липецкой области также продолжают обманывать сотрудники «службы безопасности банка» и «ФСБ».

26 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний житель Ельца.— Мужчина заказал в интернете интим-услуги и перевёл почти 16 000 рублей, но к нему никто так и не приехал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.22-летнего липчанина обманули сотрудники «службы безопасности банка». Молодого человека испугали несанкционированным оформлением кредита на его имя и посоветовали испортить кредитную историю, взять встречный кредит. В итоге он отправил мошенникам 245 000 рублей.70-летней жительнице Усмани через мессенджер позвонил «сотрудник ФСБ» и под предлогом обеспечения сохранности денег и проведения операции по поимке преступников убедил отправить на «безопасный счёт» 134 000 рублей. Женщина перевела эту сумму через несколько банкоматов.25 февраля 21-летнему мужчине позвонили из «службы безопасности Центробанка». Он поверил звонку и перевёл на «безопасный счёт» через банковское приложение 565 000 рублей.