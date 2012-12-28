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1121
56 минут назад
5

Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата

Им помогли пациенты.

И.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сообщила, что сегодня в Задонской ЦРБ пьяный мужчина устроил дебош, угрожал пациентам и медикам.

«Два хирурга и мужчины из числа пациентов скрутили дебошира и передали в руки полицейским. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказала региональный министр здравоохранения.
хулиганство
дебош
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Крылоа
9 минут назад
Пользуясь случаем, хочу передать привет и. о. министра по здравоохранению Липецкой области и прочим господам министрам, и спросить, откроется ли когда-нибудь, в обозримом будущем, поликлиника на улице Советской? Ждут врачи, весь медперсонал, бабушки, дедушки и прочие жители этого района.
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Да уж
16 минут назад
А если снова ублюдки возродятся типа Радуева,Басаева и их подобных шакалов.Власть хватит воровать.
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Бабушки
17 минут назад
охраняют больницы. Божьи одуванчики. Зато им можно платить копейки. А медики и пациенты выживают, как могут. Зато в облздраве охрана есть. Простите, в министерстве.
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Мент
26 минут назад
А что сейчас уже не охраняю больницы?
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Хочется спросить
44 минуты назад
У Марковой,а где же охранники,боюсь предположить,что они успешно оптимизированы,как и все в министерствеЛО
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