Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата

Им помогли пациенты.

И.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сообщила, что сегодня в Задонской ЦРБ пьяный мужчина устроил дебош, угрожал пациентам и медикам.«Два хирурга и мужчины из числа пациентов скрутили дебошира и передали в руки полицейским. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказала региональный министр здравоохранения.