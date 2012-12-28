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Происшествия
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56 минут назад
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Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Им помогли пациенты.
«Два хирурга и мужчины из числа пациентов скрутили дебошира и передали в руки полицейским. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказала региональный министр здравоохранения.
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