15-летняя девушка похитила с карты знакомой 80 000 рублей

На чужие кредитные деньги она приоделась.

В Ельце раскрыта кража с банковского счёта 80 000 рублей, cовершённая ещё в конце прошлого года. 21-летняя владелица карты рассказала полицейским, что дала ее знакомой, а потом с этой карты были сняты взятые в кредит деньги.«В краже подозревают 15-летнюю ельчанку. Она пояснила, что когда завладела картой потерпевшей, то установила на своём телефоне банковское приложение и привязала к нему чужую карту. Впоследствии она оформила кредит на 80 000 рублей, и сняла деньги в банкомате. Деньги потратила на покупку одежды», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».