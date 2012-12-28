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Происшествия
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сегодня, 12:38
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15-летняя девушка похитила с карты знакомой 80 000 рублей
На чужие кредитные деньги она приоделась.
«В краже подозревают 15-летнюю ельчанку. Она пояснила, что когда завладела картой потерпевшей, то установила на своём телефоне банковское приложение и привязала к нему чужую карту. Впоследствии она оформила кредит на 80 000 рублей, и сняла деньги в банкомате. Деньги потратила на покупку одежды», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».
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