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15-летняя девушка похитила с карты знакомой 80 000 рублей
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сегодня, 12:38
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15-летняя девушка похитила с карты знакомой 80 000 рублей

На чужие кредитные деньги она приоделась.

В Ельце раскрыта кража с банковского счёта 80 000 рублей, cовершённая ещё в конце прошлого года. 21-летняя владелица карты рассказала полицейским, что дала ее знакомой, а потом с этой карты были сняты взятые в кредит деньги.

«В краже подозревают 15-летнюю ельчанку. Она пояснила, что когда завладела картой потерпевшей, то установила на своём телефоне банковское приложение и привязала к нему чужую карту. Впоследствии она оформила кредит на 80 000 рублей, и сняла деньги в банкомате. Деньги потратила на покупку одежды», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Карга
сегодня, 13:08
"Хорошее" начало жизни.... Жадность и безумие до добра не доводят !
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Роман
сегодня, 13:07
Вот девочки, модницы!!!! На какие жертвы идут! Красота спасет мир, хоть и такой ценой!!!!!
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Говорит Липецк
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