Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
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Происшествия
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сегодня, 09:00
4-летний мальчик получил травмы в аварии на улице Буденного
За сутки в авариях на липецких дорогах получили травмы три человека.
Днем на проспекте Победы 40-летний водитель «Рено» сбил 43-летнюю женщину, ее госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 27 аварий, они обошлись без пострадавших.
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