4-летний мальчик получил травмы в аварии на улице Буденного

За сутки в авариях на липецких дорогах получили травмы три человека.



Утром 17 февраля на улице Буденного в Липецке столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 34-летнего водителя и «Чери» с 33-летней женщиной за рулем. В аварии получили травмы водитель «Чери» и его 4-летний пассажир.Днем на проспекте Победы 40-летний водитель «Рено» сбил 43-летнюю женщину, ее госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 27 аварий, они обошлись без пострадавших.