Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
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Здоровье
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52 минуты назад
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За неделю ОРВИ и гриппом заболели почти восемь тысяч человек
Заболеваемость продолжает расти, но пока остаётся ниже эпидпорога.
При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 34%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 67,3% всех случаев.
Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на уровне предыдущей недели.
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