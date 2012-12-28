За неделю ОРВИ и гриппом заболели почти восемь тысяч человек

Заболеваемость продолжает расти, но пока остаётся ниже эпидпорога.

На минувшей неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 14,9%. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего с 10 по 16 февраля зарегистрировано 7924 случаев ОРВИ, в том числе 181 случай гриппа.При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 34%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 67,3% всех случаев.Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на уровне предыдущей недели.