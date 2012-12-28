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Возбуждено уголовное дело в отношении депутата облсовета и сотрудников возглавляемой им турфирмы
Происшествия
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сегодня, 09:36
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Возбуждено уголовное дело в отношении депутата облсовета и сотрудников возглавляемой им турфирмы
Депутату и работникам туристической фирмы предъявлено обвинение в мошенничестве.
Речь идет о бывшем координаторе ЛДПР в Липецкой области Анатолии Емельянове. Ранее одна из жительниц Липецка обратилась в редакцию GOROD48, и рассказала, что заказывала тур за 256 500 рублей в фирме, имеющей отношение к депутату Емельянову. По ее словам, услугу она так и не получила. Сам Анатолий Емельянов обращения в СМИ считал провокацией и винил казахских туроператоров. Свое отношение к турфирме он отрицал, но говорил, что этим бизнесом занимаются его родственники и знакомый.
«По данным следствия, подозреваемым, действовавшим по предварительному сговору с представителями подконтрольного ему туристического агентства, с января по сентябрь 2024 года заключены с жителями Липецкой и Московской областей договоры на оказание услуг по организации заграничных туров, в том числе покупку авиабилетов, но обязательства до сих пор не выполнены. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. У следствия имеются сведения о том, что деньги от туристов депутат получал как лично, так и через подконтрольных ему лиц», — говорится в сообщении СУСКа.
Следствие изучает бухгалтерские документы турфирмы, опрашивает свидетелей и очевидцев и принимает меры к возврату денег.
Пострадавших от действий руководства и сотрудников турфирмы следователи просят позвонить по тел. 8 (4742) 35 88 27 или дежурному по короткому номеру 123.
Максимальная санкция вменяемой депутату и его сотрудникам статьи УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.
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