Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
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15.02.2025 10:47
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Умер известный липецкий артист и организатор печально известного концерта ««Scorpions»»
Месяц назад мучившийся от рака актёр рассказал друзьям, что прощается с профессией.
Долгое время актёр боролся с раком, но не бросал съемочную площадку. По словам друга Валерия актёра Евгения Гурьянова, месяц назад Зинов завершил съемки в очередном сериале – из последних сил, после чего понял, что болезнь, похоже, берёт верх.
- Он так и сказал: «Я попрощался с профессией. Больше работать возможности уже нет», - приводит Гурьянов слова своего товарища.
Зинова не стало минувшей ночью. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно, но скорее всего, тело предадут земле в столичном регионе. Он давно обосновался в Москве, обзавёлся новой семьёй.
Зинов снимался в таких сериалах, как «За час до рассвета» (рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6), «Последний мент», «Мужики и бабы», «След» - всего на его счету более четырёх десятков фильмов и сериалов.
Зинов (в центре) в роли следователя
В Липецке уроженец Донбасса был известен, как артист Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, позже работал ведущим на областном радио.
В 2000-е занялся продюсированием концертов, но на одном из них серьёзно прогорел. Зинов захотел войти в историю и пригласил в город металлургов группу «Scorpions», та действительно приехала в 2008 году в золотом составе во главе с лидером Клаусом Майне. Валерий полагал, что одного концерта будет мало, поэтому договорился о двух выступлениях музыкантов на самой вместительной площадке региона – Центральном стадионе «Металлург». Но вместо славы и богатства Зинову пришлось испытать разочарование и стыд за земляков: пара тысяч человек – совсем не та аудитория, к которой привыкла всемирно известная группа. Музыканты отработали на одном дыхании при пустых трибунах, но заявили, что больше в этот город ни ногой. Тогда Зинов произнёс свою знаменитую фразу, что липчанам нужны только Матаня и частушки с матерком.
На "концерт всей жизни Валерия Зинова" пришла лишь горстка фанатов "скорпов"
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