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Общество
9462
15.02.2025 10:47
38

Умер известный липецкий артист и организатор печально известного концерта ««Scorpions»»

Месяц назад мучившийся от рака актёр рассказал друзьям, что прощается с профессией.

В Москве на 67-м году жизни скончался липецкий артист Валерий Зинов, в последние годы активно снимавшийся в сериалах.

Долгое время актёр боролся с раком, но не бросал съемочную площадку. По словам друга Валерия актёра Евгения Гурьянова, месяц назад Зинов завершил съемки в очередном сериале – из последних сил, после чего понял, что болезнь, похоже, берёт верх.

- Он так и сказал: «Я попрощался с профессией. Больше работать возможности уже нет», - приводит Гурьянов слова своего товарища.

Зинова не стало минувшей ночью. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно, но скорее всего, тело предадут земле в столичном регионе. Он давно обосновался в Москве, обзавёлся новой семьёй.

Зинов снимался в таких сериалах, как «За час до рассвета» (рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6), «Последний мент», «Мужики и бабы», «След» - всего на его счету более четырёх десятков фильмов и сериалов.

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Зинов (в центре) в роли следователя

В Липецке уроженец Донбасса был известен, как артист Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, позже работал ведущим на областном радио.

В 2000-е занялся продюсированием концертов, но на одном из них серьёзно прогорел. Зинов захотел войти в историю и пригласил в город металлургов группу «Scorpions», та действительно приехала в 2008 году в золотом составе во главе с лидером Клаусом Майне. Валерий полагал, что одного концерта будет мало, поэтому договорился о двух выступлениях музыкантов на самой вместительной площадке региона – Центральном стадионе «Металлург». Но вместо славы и богатства Зинову пришлось испытать разочарование и стыд за земляков: пара тысяч человек – совсем не та аудитория, к которой привыкла всемирно известная группа. Музыканты отработали на одном дыхании при пустых трибунах, но заявили, что больше в этот город ни ногой. Тогда Зинов произнёс свою знаменитую фразу, что липчанам нужны только Матаня и частушки с матерком.

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На "концерт всей жизни Валерия Зинова" пришла лишь горстка фанатов "скорпов"

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Валерий Зинов
«Scorpions»
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Комментарии (38)

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Сначала новые
Да в Липецке
сегодня, 11:21
мало таких достойных людей
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Веселый
вчера, 20:59
От Бога ли эти Скорпы?
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ПАН
вчера, 20:06
Царствие небесное тебе, Валера!
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Ирина
вчера, 19:28
Любим помним скорбим Царствие небесное Валера
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Татьяна
вчера, 17:05
Царство небесное тебе,Валерочка. Мой одноклассник,пришел к нам в 3 класс. Встретились через много лет в родном городе. Валера приехал на похороны отца. Я жила на севере,была в отпуске. С тех пор были связи. Когда проездом была в Липецке,всегда приезжал на вокзал к поезду. Такой вот друг детства. Говорил, что болен и старается выкарабкаться. Сказал ,что все потом расскажет. Так и не выбрала времени,чтобы встретиться в Москве. Покойся с миром,мой друг и одноклассник Валера Зинов.
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Рабинович Наталья
вчера, 13:58
Очень жаль, что автор статьи пишет про концерт Явно статья создана без души и ИИ Ушел из жизни мой любимый брат Мы с ним родом из Донбасса Даже учились в одной школе Сколько за ним девчонок в школе бегали,, На уроках не читал стихи , а постоянно пел За что всегда выгоняли с уроков, а меня к директору школы вызывали Сейчас вспоминаю и смеюсь и плачу Пел замечательно, стихи сочинял Светлая память
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Серый
15.02.2025 20:32
Под конец на концерт пускали уже бесплатно. Я был там. Думал что туфта какая-то, что местные ряженные под фанеру горланят.
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омсквич
15.02.2025 18:55
Было дело. Какое было удивление что скорпы действительно приехали, а билетов нету. Только у перекупов за десятку что чуть меньше тогдашней зарплаты было. Одни пожадничали на рекламе, а другие на билетах что итог смотрели с крыши
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Рома
15.02.2025 18:32
Был на концерте. По сравнению с фествалем мира в 1989 Клаус был уже не торт.
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Иван
15.02.2025 18:18
Царствие небесное Валерию, прекрасный и отзывчивый был Человек
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