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20 минут назад
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В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы

Авария произошла на подъезде к Липецку.

Утром 14 февраля на трассе Данков-Липецк в районе поворота на аэродром автомобиль «Хавал» столкнулся с «КамАЗом».

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Как рассказал водитель внедорожника, манипулятор остановили инспекторы ДПС. Он начал съезжать на треугольник. Ехавший за манипулятором грузовик стал уходить в левую полосу и практически подрезал его. 

— Начал тормозить и машину повело вправо, после чего врезался в манипулятор, — рассказал водитель. 

В машине сработали подушки безопасности, водитель был пристегнут   — это позволило избежать серьезных травм. В результате ДТП осколки разбитых стекол порезали ему руки, от госпитализации мужчина отказался.

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