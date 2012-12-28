В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы

Авария произошла на подъезде к Липецку.



Утром 14 февраля на трассе Данков-Липецк в районе поворота на аэродром автомобиль «Хавал» столкнулся с «КамАЗом».Как рассказал водитель внедорожника, манипулятор остановили инспекторы ДПС. Он начал съезжать на треугольник. Ехавший за манипулятором грузовик стал уходить в левую полосу и практически подрезал его.— Начал тормозить и машину повело вправо, после чего врезался в манипулятор, — рассказал водитель.В машине сработали подушки безопасности, водитель был пристегнут — это позволило избежать серьезных травм. В результате ДТП осколки разбитых стекол порезали ему руки, от госпитализации мужчина отказался.