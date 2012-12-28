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В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Общество
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20 минут назад
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В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Авария произошла на подъезде к Липецку.
Как рассказал водитель внедорожника, манипулятор остановили инспекторы ДПС. Он начал съезжать на треугольник. Ехавший за манипулятором грузовик стал уходить в левую полосу и практически подрезал его.
— Начал тормозить и машину повело вправо, после чего врезался в манипулятор, — рассказал водитель.
В машине сработали подушки безопасности, водитель был пристегнут — это позволило избежать серьезных травм. В результате ДТП осколки разбитых стекол порезали ему руки, от госпитализации мужчина отказался.
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