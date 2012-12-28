В Липецкой области до -8

В ближайшие сутки Липецкая область покидает область повышенного атмосферного давления — через территорию региона пройдут циклоны и атмосферные фронты, которые принесут снег и усиление ветра до умеренного. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 1-6 м/сек. Температура ночью — от -8 до -13 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.День 13 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 33 градуса мороза.