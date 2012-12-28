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264
46 минут назад
5

Благоустройство берегов пруда в ЛТЗ и парка «Свободный Сокол» продожится

Мэрия начала аукционы на вторую очередь благоустройства этих пространств. Работы входят в программу «Формирование современной городской среды»

На второй этап благоустройства территории пруда на Третьем участке ЛТЗ управление главного смотрителя Липецка готово потратить 15 миллионов 095 тысяч 100 рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

По государственной программе Липецкой области «Формирование современной городской среды» подрядчик должен демонтировать старые помосты, выкорчевать пни и срубить старые деревья, смонтировать площадки с настилом. Выполнить берегоукрепление и заесять газоны.

У желающих получить этот лот времени немного. Окончание приема заявок 19 февраля.

Еще один лот, размещенный на сайте госзакупок, предполагает выполнение проектных работ по второму этапу благоустройства парка «Свободный Сокол». Проект включает в себя демонтаж старого покрытия, снос больных деревьев и санитарную обрезку зеленых насаждений, наружное освещение, устройство нового покрытия, озеленение территории и установку МАФов.

Начальная цена контракта составляет 1 миллион 267 тысяч рублей. Проектно-сметная документация на благоустройство семи гектаров парка должна быть готова к 10 марта.

В этом году на формирование комфортной среды в Липецке выделены 103 миллиона рублей — в два раза меньше, чем год назад.
благоустройство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Буквоед
12 минут назад
А потом подрядчик разорится,обанкротится,попадет в черный список.. Новый аукцион назначат...
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Гуля
15 минут назад
А что бассейн в Ссёлках ещё не открыли?
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Пенсионер
20 минут назад
Опасаюсь что после благоустройства пруд на тракторном может исчезнуть , пересохнет !
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Биба
24 минуты назад
А что комсомольский пруд уже благоустроили и каменный лог тоже. Идем товарищи правильной дорогой.
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липецк
38 минут назад
эта чё устройство нового покрытия будет в феврале
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