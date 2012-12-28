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На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
Общество
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21 минуту назад
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На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
Это вдвое меньше, чем год назад. При этом объектов благоустройства в этом году — 16.
— Зачем подсказывать будущим подрядчикам, что делать? Пусть поработают сами, проведут общественные обсуждения, составят свое мнение о том, чего хотят люди, живущие в местах благоустройства. Если у них возникнут вопросы, мы им поможем или им помогут в департаменте градостроительства и архитектуры, — так ответили GOROD48 в городском управлении строительства.
В этом году мэрия решила облагородить сразу два пляжа: в районе Тракторного и на Соколе. За проектирование первого из них мэрия готова отдать 550,3 тысячи рублей, второго — 456,5 тысячи. Начало выполнения работ — со дня заключения контракта. Окончание проектирования — 3-10 апреля. И все. Что там нафантазируют проектировщики, к которым и при детальном техзадании обычно много претензий, неизвестно. Известно другое — денег на реализацию проектов в этом году выделено как никогда мало — всего-то 103 млн рублей. Вдвое меньше, чем, например, год тому назад. Что можно сделать на эти деньги, если благоустройство Новолипецкого пляжа, которым занимались в 2023-2024 годах, обошлось бюджету в 35 миллионов?
— Денег, конечно, мало. Поэтому будем торговать работы этапами, чтобы минимизировать неудобства, причиняемые стройками горожанам. Например, первыми проторгуем освещение, асфальт и плитку, потом, при наличии средств, малые архитектурные формы, озеленение, — сказали в городском управлении строительства.
Пока же в мэрии готовы оплатить проекты по благоустройству 3,36 га территории вокруг пруда между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» в районе будущего парка Авиаторов — на это выделены 946,9 тысячи рублей. На проектирование второго этапа сквера в районе улицы Полиграфической, 22 потратят 479,5 тысячи рублей, второго этапа пешеходной зоны в районе улицы Коммунистической, 20 — 318 тысяч, сквера на пересечении Лебедянского шоссе с улицей Опытной — 412 тысяч, площади Горскова (Сокол) — 277 тысяч рублей.
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