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На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
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21 минуту назад
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На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона

Это вдвое меньше, чем год назад. При этом объектов благоустройства в этом году — 16.

В Липецке в этом году по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 16 общественных пространств, за которые голосовали липчане ранее. Управление строительства Липецка уже объявило торги на проектирование сразу восьми из них. Об одном, о Крепости в районе площади Александра Невского, мы уже сообщали. Поэтому скажем несколько слов об остальных. Почему несколько? Потому что технических заданий к проектам на сайте госзакупок нет никаких, чего никогда не было ранее — ни визуализации, ни чертежей, ни схем, ни эскизов, ни даже каких-либо пожеланий. Как так?

— Зачем подсказывать будущим подрядчикам, что делать? Пусть поработают сами, проведут общественные обсуждения, составят свое мнение о том, чего хотят люди, живущие в местах благоустройства. Если у них возникнут вопросы, мы им поможем или им помогут в департаменте градостроительства и архитектуры, — так ответили GOROD48 в городском управлении строительства.

В этом году мэрия решила облагородить сразу два пляжа: в районе Тракторного и на Соколе. За проектирование первого из них мэрия готова отдать 550,3 тысячи рублей, второго — 456,5 тысячи. Начало выполнения работ — со дня заключения контракта. Окончание проектирования — 3-10 апреля. И все. Что там нафантазируют проектировщики, к которым и при детальном техзадании обычно много претензий, неизвестно. Известно другое — денег на реализацию проектов в этом году выделено как никогда мало — всего-то 103 млн рублей. Вдвое меньше, чем, например, год тому назад. Что можно сделать на эти деньги, если благоустройство Новолипецкого пляжа, которым занимались в 2023-2024 годах, обошлось бюджету в 35 миллионов?

— Денег, конечно, мало. Поэтому будем торговать работы этапами, чтобы минимизировать неудобства, причиняемые стройками горожанам. Например, первыми проторгуем освещение, асфальт и плитку, потом, при наличии средств, малые архитектурные формы, озеленение, — сказали в городском управлении строительства.

Пока же в мэрии готовы оплатить проекты по благоустройству 3,36 га территории вокруг пруда между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» в районе будущего парка Авиаторов — на это выделены 946,9 тысячи рублей. На проектирование второго этапа сквера в районе улицы Полиграфической, 22 потратят 479,5 тысячи рублей, второго этапа пешеходной зоны в районе улицы Коммунистической, 20 — 318 тысяч, сквера на пересечении Лебедянского шоссе с улицей Опытной — 412 тысяч, площади Горскова (Сокол) — 277 тысяч рублей.
благоустройство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Вот это поворот | ))))))
12 минут назад
Зачем подсказывать будущим подрядчикам, что делать? Пусть поработают сами, проведут общественные обсуждения, составят свое мнение о том, чего хотят люди, живущие в местах благоустройства. Если у них возникнут вопросы, мы им поможем или им помогут в департаменте градостроительства и архитектуры, — так ответили GOROD48 в городском управлении строительства.
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