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19 минут назад

«Металлург» идёт в сезон без «Грека» и Комара

Все свежие новости липецкого футбола в одном материале.

Липецкий «Металлург» объявил о расставании с ещё одним игроком – крайним защитником Степаном Комаром.

Уроженец столицы Кубани и воспитанник Академии «Краснодара» пришёл в команду год назад, но за два неполных сезона основным игроком так и не стал – 26 игр, 1 голевая передача в чемпионате, плюс 1 матч и 1 ассист в Кубке России. Контракт сегодня был расторгнут по обоюдному согласию.

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Степан Комар

Днём «сталевары» на стадионе «Сокол» провели двусторонний матч, т.е. друг против друга двумя разными составами. Команда «зелёных», в которой было больше игроков на просмотре, победила «оранжевых» старожилов – 3:0. Голы забили Никита Горунков, Матвей Елизаров и Илья Глебов (с пенальти).

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После игры было решено не прибегать к услугам опытного опорного полузащитника Вениамина Баязова (на фото вверху). Воспитанник липецкого футбола в 2017-22 гг. уже сыграл за нашу команду 104 матча и забил 1 гол, затем выступал в столичном «Композите» и «Рязани». Но второй раз войти в одну реку футболист с греческими корнями не сумел.

Сегодняшней игрой «красно-чёрные» завершили первый домашний сбор, впереди несколько выходных, а 10 февраля команда отправится на двухнедельный сбор в Сочи. Там запланированы 3 контрольных матча с командами второй и первой лиг.

Кроме того, на юге к «Металлургу» должны присоединиться новые кандидаты в команду. Как минимум, один из них по меркам второго дивизиона – топ. 24-летний нападающий Михаил Агеев – обладатель Кубка России -2021 в составе столичного «Локомотива». Выступал также за «Урал» (Екатеринбург), «Волгарь» (Астрахань), в последнее время – за «Ротор» (Волгоград). В прошлом сезоне помог волгоградскому клубу выйти в «Лучшую лигу мира», забив важнейший мяч в стыковых матчах с «Новосибирском» (ныне – «Сибирью»). Благодаря Агееву волжане ушли от поражения на выезде – 1:1, а затем победили дома – 3:1 и получили повышение в классе. В текущем сезоне в первой лиге 16 матчей 1 ассист, в Кубке России 1 игра и 1 гол.
Футбол
«Металлург»
межсезонье
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