Почти все кандидаты в депутаты Липецкого горсовета идут от избирательных объединений

19 июля завершится период выдвижения кандидатов в депутаты городского Совета Липецка. Затем избирком начнет процедуру регистрации кандидатов.

За три дня по завершения этапа выдвижения, в списках, заверенных региональным избиркомом, 178 кандидатов. Почти все они выдвинуты избирательными объединениями: региональными отделениями КПРФ, «Справедливой России — За Правду», ЛДПР, «Новых людей» и «Единой России».«Каждый третий из них представил необходимые документы территориальной избирательной комиссии, а значит, считается выдвинутым. Оставшиеся кандидаты должны пройти процедуру в установленный законом срок. В 14-м и 36-м одномандатных избирательных округах наряду с партийными кандидатами выдвинулись два самовыдвиженца», — сообщили в избирательной комиссии Липецкой области.20 июля начнется следующий этап кампании — до 4 августа избирком будет принимать документы уже для регистрации кандидатов. Тогда и станет известно, сколько фамилий окажется в избирательных бюллетенях.Напомним, выборы депутатов городского Совета Липецка VII созыва пройдут в Единый день голосования 14 сентября.