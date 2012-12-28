Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Политика
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18 минут назад
Почти все кандидаты в депутаты Липецкого горсовета идут от избирательных объединений
19 июля завершится период выдвижения кандидатов в депутаты городского Совета Липецка. Затем избирком начнет процедуру регистрации кандидатов.
«Каждый третий из них представил необходимые документы территориальной избирательной комиссии, а значит, считается выдвинутым. Оставшиеся кандидаты должны пройти процедуру в установленный законом срок. В 14-м и 36-м одномандатных избирательных округах наряду с партийными кандидатами выдвинулись два самовыдвиженца», — сообщили в избирательной комиссии Липецкой области.
20 июля начнется следующий этап кампании — до 4 августа избирком будет принимать документы уже для регистрации кандидатов. Тогда и станет известно, сколько фамилий окажется в избирательных бюллетенях.
Напомним, выборы депутатов городского Совета Липецка VII созыва пройдут в Единый день голосования 14 сентября.
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