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Происшествия
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сегодня, 12:00
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Стрелок с улицы Бехтеева объявлен в розыск
Его подозревают в покушении на убийство бывшей сожительницы и ее знакомого.
«По данным следствия, ночью 1 февраля 32-летний подозреваемый, ранее угрожавший расправой сожительнице и её знакомым, прибыл к дому по улице Бехтеева. Встретив их на улице, подозреваемый произвёл выстрелы из травматического оружия в голову мужчины и грудную клетку сожительницы. Потерпевшие с огнестрельными ранениями своевременно госпитализированы», — сообщает пресс-служба областного управления следкома.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого, СК просит позвонить телефону: 8 (4742) 77 07 13, дежурному по короткому номеру: 123. Конфиденциальность гарантирована.
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