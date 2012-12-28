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сегодня, 12:00
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Стрелок с улицы Бехтеева объявлен в розыск

Его подозревают в покушении на убийство бывшей сожительницы и ее знакомого.

После стрельбы на улице Бехтеева, в результате которой были ранены 25-летний мужчина и 38-летняя женщина, СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В преступлении подозревается бывший сожитель раненой женщины. Он объявлен в розыск.
 
«По данным следствия, ночью 1 февраля 32-летний подозреваемый, ранее угрожавший расправой сожительнице и её знакомым, прибыл к дому по улице Бехтеева. Встретив их на улице, подозреваемый произвёл выстрелы из травматического оружия в голову мужчины и грудную клетку сожительницы. Потерпевшие с огнестрельными ранениями своевременно госпитализированы», — сообщает пресс-служба областного управления следкома.


Всех, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого, СК просит  позвонить телефону: 8 (4742) 77 07 13, дежурному  по короткому номеру: 123. Конфиденциальность гарантирована.

стрельба
ревность
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Икс Игрек
22 минуты назад
Синька и любофь несовместимы
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Друг
57 минут назад
А какая награда ? Мильен дадут если стукануть ?
Ответить
48 копеек
сегодня, 12:26
а камеры на что? не смогли проследить?
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Ф.И.О,
сегодня, 12:16
Найди того , не знаю кого ?! Почему фамилию и имя злодея не указываете?!
Ответить
Да уж
сегодня, 12:14
Не себе ,не людям.Вот дурак.
Ответить
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