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Общество
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сегодня, 14:55
В техническом кружке НЛМК школьники получат профессию элекромонтёра
Новолипецкий металлургический комбинат приглашает девятиклассников в кружок юных электриков «Есть контакт». Школьники научатся разбираться в электрических схемах и устройстве электроприборов, освоят ремонт бытовой техники. Выпускники кружка получат свидетельство электромонтёра 2-го разряда.
Занятия в кружке будут проходить по субботам в липецкой гимназии № 69 с ноября по май. При поступлении в Липецкий металлургический колледж или Липецкий политехнический техникум выпускники программы получат бонусную выплату от НЛМК.
Обучение в кружке для школьников бесплатное, его финансирует НЛМК. Заявки на участие принимаются по телефону +7 (4742) 447-447 или по ссылке.