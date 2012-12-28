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Происшествия
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сегодня, 09:57
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У ЖК «Виктория» расстреляли мужчину и женщину
Жителям 22-этажного дома показалось, что они стали свидетелями дуэли.
С места стрельбы в дежурную по городу больницу скорой медицинской помощи с огнестрельными ранениями оставили 25-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. У мужчины диагностировали ранение левой теменной области головы и левой скулы, у женщины — ранение грудной клетки. Оба потерпевших были пьяны.
По данным GOROD48, женщину после оказания ей медицинской помощи отпустили домой, а вот ее спутник попал в реанимацию.
— Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего сегодня ночью в ходе которого получили ранение два человека. Предварительно установлено, что в ночное время на улице Бехтеева мужчина в ходе конфликта причинил ранение женщине и мужчине. По первоначальной информации, злоумышленник применил травматическое оружие. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, очевидцы событий, а также местонахождение подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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