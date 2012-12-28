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8426
сегодня, 09:57
60

У ЖК «Виктория» расстреляли мужчину и женщину

Жителям 22-этажного дома показалось, что они стали свидетелями дуэли.

Сегодня ночью жители 22-этажного дома по улице Бехтеева, 5 проснулись от звуков выстрелов. Тем, кто выскочил на балконы, показалось, что идет перестрелка между мужчиной и женщиной. На место ЧП очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

С места стрельбы в дежурную по городу больницу скорой медицинской помощи с огнестрельными ранениями оставили 25-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. У мужчины диагностировали ранение левой теменной области головы и левой скулы, у женщины — ранение грудной клетки. Оба потерпевших были пьяны.

По данным GOROD48, женщину после оказания ей медицинской помощи отпустили домой, а вот ее спутник попал в реанимацию.

— Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего сегодня ночью в ходе которого получили ранение два человека. Предварительно установлено, что в ночное время на улице Бехтеева мужчина в ходе конфликта причинил ранение женщине и мужчине. По первоначальной информации, злоумышленник применил травматическое оружие. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, очевидцы событий, а также местонахождение подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
стрельба
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Комментарии (60)

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Как гость
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Сначала новые
Надя
33 минуты назад
Пора между этими двумя подъездами патруль ставить)) Работаю на удаленке в ночь, и тут под окнами всегда весело. Каждую пятницу драки, солевые, уже две перестрелки, сожжение автомобиля и много другое... И это еще называется элитный район.
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Лиза
сегодня, 15:25
Сегодня в подземном переходе у Центрального рынка со стороны Гражданпроекта какой-то ненормальный (алкоголик или наркоман) весь в крови нападал на проходящих там людей. Ужасно! Во что люди сами себя превращают! Конечно, вызвали полицию...
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пешеход
56 минут назад
А почему прохожие не наваляли маргиналу? Или все уткнулись в телефоны,моя хата с краю?
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Гость
сегодня, 15:01
Классно же,движуха как по канонам
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###
сегодня, 14:53
Прожила в Липецке больше 30 лет и когда ,по сложившимся обстоятельствам ,пришлось переехать в Московскую область, было очень тяжело уезжать. Но теперь, когда приезжаю и читаю ежедневно город48, я рада что переехала. Действительно город ужас во что превратился: грязь, бесконечные раскопки, деревья попилены. Нет желания больше сюда приезжать ( ну если только встретиться с друзьями). Очень жаль.
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Скептик
сегодня, 14:39
Местный , некоторые свалии туда ,к своим ,сейчас просятся назад ! Живи на своей земле и никуда не рыпайся ! Хватит ныть !
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Мнение психолога
сегодня, 14:38
Вот закончу дела и свалю с этого богом забытого места, но если бы не дела срузу свалил бы...
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Липецкдно
сегодня, 14:07
))) да прекратите граждане город растёт развивается живите в этом дне не уезжайте
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Ссёлки
сегодня, 14:20
Езжайте к нам,бурьян можно расчистить и построится,а потом зарегистрировать и жить.Так многие делают.
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Обьективный
сегодня, 13:46
город зеро как мне уехать .отпусти меня .в воронеж.
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дядя
сегодня, 14:21
там не особо лучше, поверь
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Местный
сегодня, 13:57
Аналогично! Сплю и вижу, как бы отсюда свалить. Дыра и помойка стала
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???
сегодня, 13:45
Я не понимаю: травмат и огнестрел это одно и тоже? Написано стреляли из травмата, а в больницу поступили с огнестрельными ранениями.
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дверевой
сегодня, 14:25
огнестрел это патрон с порохом. в травмате такой же как и боевом патрон с порохом только пуля резиновая но в упор если хорошо попасть то труп
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Печально
сегодня, 13:21
Когда культурная жизнь в городе сводится к мордобою, стрельбе или поножовщине. И к пьянкам. Наверное, других развлечений нет или очень мало.
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Вика
сегодня, 14:04
Развлечений в Липецке на самом деле много:пьяная езда,наркомания,воровство.Днем если попадаешь в город в будние дни,так видно что большая часть населения не работает.Толпы молодых людей.
Ответить
Петр
сегодня, 14:33
Развлечений в Липецке на самом деле много:пьяная езда,наркомания,воровство.Днем если попадаешь в город в будние дни,так видно что большая часть населения не работает.Толпы молодых людей. В Тамбове ещё хуже
Ответить
Местный
сегодня, 13:57
Очень-очень мало! Тут по сути практически никаких вариантов досуга нет. Всё очень печально
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