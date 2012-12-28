Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
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сегодня, 20:02
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Рыбак утонул под Липецком
Его личность устанавливают полицейские.
Установлением личности погибшего займутся полицейские.
Это вторая подобная трагедия с начала зимы: 11 января в реке Воронеж рядом с улицей Демьяна Бедного в Липецке утонул 35-летний мужчина. Двух рыбаков успели спасти, лечение одного из них, извлеченного из-подо льда в состоянии клинической смерти, на этой неделе закончили врачи больницы «Липецк-Мед».
31 января липецкий спасатели силой увели с тонкого льда 75-летнего жителя Сокола.
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