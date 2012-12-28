Липецкая вечЁрка: разбившийся байкер, несправедливые штрафы за парковки и дыры на горбатом мосту

Сегодня, 30 января, стало известно, что на окраине Липецка разбился мотоциклист, горожане жалуются на несправедливо начисленные штрафы за платные парковки, и на недавно отремонтированном горбатом мосту появились ямы.