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Общество
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вчера, 20:25
Липецкая вечЁрка: разбившийся байкер, несправедливые штрафы за парковки и дыры на горбатом мосту
Сегодня, 30 января, стало известно, что на окраине Липецка разбился мотоциклист, горожане жалуются на несправедливо начисленные штрафы за платные парковки, и на недавно отремонтированном горбатом мосту появились ямы.
Сегодня днем на выезде с улицы 8 Марта на улице Терешковой столкнулись «Фольксваген» и «Опель». Авария была незначительной, но автомобили перекрыли проезд и собралась пробка.
С начала введения платных парковок в Липецке городские административные комиссии вынесли 28 373 постановления о нарушении статьи «Невнесение платы за пользование на платной основе парковками». Сумма штрафов составила 12 271 000 рублей. Липчане оспорили 124 постановления, отменено пока только четверть из них.
«В основном оспаривают постановления граждане, допустившие во время оплаты парковки ошибку при вводе государственного регистрационного номера в программу. Забывают вводить регион, путают цифру или букву в госномере автомобиля. В большинстве случаев суд идет навстречу и отменяет постановление о нарушение по малозначительности, предупреждая, что в случае повторного нарушения, постановления административной комиссии будут оставлять в силе», — рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.
«Интересно, сколько не оспорили и просто простили свои 500 рублей властям», — задал риторический вопрос Житель.
Липчанка Екатерина Климова ввела в приложении регистрационный номер своего автомобиля без номера региона — 48. Почему-то система не среагировала и горожанка получила два штрафа по 500 рублей каждый, хотя парковку оплачивала. Такое наказание она посчитала несправедливым.
У большинства комментаторов GOROD48 отношение к платным парковкам негативное.
«Еще один честный способ отъёма денег у потерпевших», — считает БуэносАэрос.
«А штраф придется или оплатить, или оспорить в суде, больше вариантов нет. Может, на это и расчет? Кто из-за 500 рублей будет судиться? Из 100 человек один может быть, но зато какой заработок. Этому одному-то, может, эти 500 рублей и вернут, зато 499 500 заработано. Вполне возможно, что это целенаправленно. Такими темпами скоро дома жить будет дорого, а если на улицу выйти, а тем более на средстве роскоши как автомобиль прокатиться, то совсем без денег останешься!»? — заметил Ник.
«Платные парковки для большинства — зло, а для меньшинства — прибыль», — философствует Александр Н.
На горбатом мосту появились ямы. И всего-то спустя два месяца после ремонта!
В пресс-службе мэрии уточнили, что ямы образовались на месте деформационного шва. Причину их появление пока ищут. Подрядчик обещал все заделать же сегодня ночью.
«А если проверить, может, он разводной?»? — посмеялся комментатор.
«Срочно нужно выделить деньжат на новый ремонт моста, пока он не совсем после ремонта развалился», — предложил Васёк.
«В СССР асфальт был по ГОСТу, и служил десятилетиями», — заявил еще один комментатор.
Уже и не новость, вроде, завтра синоптики ждут новый температурный рекорд. Днем в Липецке столбики термометров могут подняться до +5 градусов. Это на два градуса выше рекордных значений, установленных 31 января 1918 года.
Медведица Маша из Липецкого зоопарка проснулась, но, по всей вероятности, не выспалась и зевает.
Видео: Липецкий зоопарк
А гонку «Лыжня России», которая запланирована на 8 февраля, в Липецкой области решили перенести. На какой срок — организаторы сказать не смогли, снега-то нет. Но совсем отменять пока не стали.
И еще немного милоты. Это видео сегодня распространилось по соцсетям, хотя снято, по мнению экспертов, скорее всего, прошлой весной.
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