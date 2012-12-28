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Общество
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вчера, 16:58
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В Лев-Толстовском районе сняли на видео стадо кабанов и поросят
Всего в Липецкой области во время последнего учёта насчитали 437 кабанов.
По мнению эксперта — главного консультанта Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Максима Боева, скорее всего, видео не свежее — оно могло быть снято в прошлом году. Вероятнее всего, весной. Трава слишком зеленая, а поросята маленькие — опорос у кабанов начинается в марте.
По данным последнего учёта численности кабанов, в Липецкой области их обитало 437 особей. Но в Липецкой области численность кабанов регулируется. Их разрешено отстреливать — как охотникам, так и охотинспекторам. Дело в том, что кабаны являются переносчиками опасных заболеваний — прежде всего, африканской чумы свиней. Поэтому чем меньше кабанов — тем лучше: их большое количество в природе может быть опасно для сельского хозяйства региона.
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