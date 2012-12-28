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вчера, 16:58
15

В Лев-Толстовском районе сняли на видео стадо кабанов и поросят

Всего в Липецкой области во время последнего учёта насчитали 437 кабанов.

В липецком сегменте соцсетей расходится видео из Лев-Толстовского района, на котором запечатлены кабаны и множество поросят. Перебегающих дорогу животных снял проезжающий вдоль поля водитель.

По мнению эксперта — главного консультанта Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Максима Боева, скорее всего, видео не свежее — оно могло быть снято в прошлом году. Вероятнее всего, весной. Трава слишком зеленая, а поросята маленькие — опорос у кабанов начинается в марте.

По данным последнего учёта численности кабанов, в Липецкой области их обитало 437 особей. Но в Липецкой области численность кабанов регулируется. Их разрешено отстреливать — как охотникам, так и охотинспекторам. Дело в том, что кабаны являются переносчиками опасных заболеваний — прежде всего, африканской чумы свиней. Поэтому чем меньше кабанов — тем лучше: их большое количество в природе может быть опасно для сельского хозяйства региона.
животные
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Здорово !
сегодня, 07:31
Столько позитива получила ))
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Друг
вчера, 23:46
У людей также должно красиво быть. А что нам с экранов каждый ??
Ответить
...
вчера, 23:12
Если разрешено отстреливать, так почему же за сбитого кабана водителю штраф выписали?
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Мать-и-мачеха
вчера, 23:03
Какие лапочки! Какие маленькие, как ёжики, по сравнению со взрослыми. И, как мило, один из взрослых кабанов отстал, чтобы дождаться малышей. Вот это отношения! Замечательная семья! Пусть не вмешается в эту идиллию человек!
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МАЛИНА ШИП
вчера, 22:54
Хрюни, какие вы маленькие и милые! Очаровательное видео! Столько позитива. Спасибо автору! Прелесть!
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Пеньсия
вчера, 19:45
Какая милота
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Иваныч
вчера, 19:14
Автор видео везучий человек, никто при этой встрече не пострадал. Миграция семейства пятачковых .
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Михалыч
вчера, 19:03
Это просто класс!
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Анита
вчера, 19:02
Прекрасные создания ,пусть все выживут, будут радовать мясом в том числе.
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Лиза
вчера, 18:14
Какое милое семейство! Пусть никто из них не попадётся браконьерам и охотникам!
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