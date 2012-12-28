В Липецкой области туман и до +6

31 января Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — слабые моросящие осадки возможны лишь местами. 1 и 2 февраля регион окажется под влиянием фронтов циклона, проходящего по северу европейской территории России — пройдут небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег.Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 33 градусов мороза.