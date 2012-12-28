Двое бывших полицейских и риелтор обвиняются в махинациях с квартирами умерших липчанок
От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые
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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области туман и до +6
Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.
День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 33 градусов мороза.
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