На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»

Всего за выходные дни в Липецкой области сгорели три автомобиля.



Автомобиль «BMW X6» сгорел вечером 26 января на 76-м километре Лебедянского шоссе в Липецком округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в селе Ягодное Данковского района огонь уничтожил автомобиль «Лада Приора», а днем ранее в ГК «Металлист-19» вместе с гаражом сгорел «Ниссан Икстрэйл» — пожарные успели отстоять от огня два соседних гаража.25 января огонь прошелся бесхозным строениям: одно сгорело в деревне Ивановка Долгоруковского района, еще одно — в Ельце на улице Лавской, здесь же пожарные отстояли рядом стоящий дом, в липецком СНТ «Металлург-4» сгорел нежилой садовый дом.В деревне Хворостянка на 0,02 гектара горела сухая трава, в многоквартирный дом на улице Папина в Липецке пожарные приезжали из-за подгоревшей пищи. В воскресенье 26 января в девятиэтажке произошло короткое замыкание в электрощитовой, но обошлось без возгорания.