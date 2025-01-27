Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Происшествия
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47 минут назад
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Всего за выходные дни в Липецкой области сгорели три автомобиля.
В тот же день в селе Ягодное Данковского района огонь уничтожил автомобиль «Лада Приора», а днем ранее в ГК «Металлист-19» вместе с гаражом сгорел «Ниссан Икстрэйл» — пожарные успели отстоять от огня два соседних гаража.
25 января огонь прошелся бесхозным строениям: одно сгорело в деревне Ивановка Долгоруковского района, еще одно — в Ельце на улице Лавской, здесь же пожарные отстояли рядом стоящий дом, в липецком СНТ «Металлург-4» сгорел нежилой садовый дом.
В деревне Хворостянка на 0,02 гектара горела сухая трава, в многоквартирный дом на улице Папина в Липецке пожарные приезжали из-за подгоревшей пищи. В воскресенье 26 января в девятиэтажке произошло короткое замыкание в электрощитовой, но обошлось без возгорания.
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