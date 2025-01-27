Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром на улице Московской автомобиль прилёг на крышу
Происшествия
Куриные яйца сравнялись в цене с перепелиными
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Очередное поражение на пути в вечность
Спорт
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Под предлогом поверки счётчика у липчанки выманили полтора миллиона рублей
Происшествия
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти
Здоровье
Читать все
Происшествия
859
47 минут назад

На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»

Всего за выходные дни в Липецкой области сгорели три автомобиля.

Автомобиль «BMW X6» сгорел вечером 26 января на 76-м километре Лебедянского шоссе в Липецком округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

photo_2025-01-27_09-17-28.jpg

В тот же день в селе Ягодное Данковского района огонь уничтожил автомобиль «Лада Приора», а днем ранее в ГК «Металлист-19» вместе с гаражом сгорел «Ниссан Икстрэйл» — пожарные успели отстоять от огня два соседних гаража.

photo_2025-01-27_10-32-10.jpg

25 января огонь прошелся бесхозным строениям: одно сгорело в деревне Ивановка Долгоруковского района, еще одно — в Ельце на улице Лавской, здесь же пожарные отстояли рядом стоящий дом, в липецком СНТ «Металлург-4» сгорел нежилой садовый дом.

photo_2025-01-27_09-16-15.jpg

В деревне Хворостянка на 0,02 гектара горела сухая трава, в многоквартирный дом на улице Папина в Липецке пожарные приезжали из-за подгоревшей пищи. В воскресенье 26 января в девятиэтажке произошло короткое замыкание в электрощитовой, но обошлось без возгорания.
МЧС
пожар
0
2
2
4
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru