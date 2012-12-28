60-летнего водителя «Киа» будут судить за покалеченного 23-летнего мотоциклиста

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 60-летнего водителя «Киа-Рио», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).Это ДТП произошло 11 августа 2024 года на улице Пушкина в Липецке. Столкнулись «Киа-Рио» и мотоцикл «Хонда». В результате 23-летний мотоциклист получил многочисленные переломы костей правого плеча и стоп. По заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью был причинён тяжкий вред.— По данным следствия, 60-летний водитель автомобилем «Киа-Рио» при выполнении разворота на улице Пушкина проявил невнимательность, не убедился в отсутствии приближающихся к нему транспортных средств и допустил столкновение с мотоциклом, — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.