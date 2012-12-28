Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей

20-летний лебедянец вел переписку от имени погибшего друга и просил у его мачехи деньги.

20-летнего жителя Лебедяни ждут суд по обвинению в мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ).«По версии следствия, используя мобильный телефон своего погибшего друга — участника СВО, обвиняемый от имени погибшего вел переписку с его мачехой и просил перевести ему деньги на личные нужды. В результате женщина перевела 115 тысяч рублей на указанный им банковский счёт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.За обман потерявшей пасынка женщины лебедянцу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.