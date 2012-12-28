Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
В Липецке масштабное отключение электроэнергии оставило несколько улиц без работающих светофоров
Происшествия
170
24 минуты назад
1
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
20-летний лебедянец вел переписку от имени погибшего друга и просил у его мачехи деньги.
«По версии следствия, используя мобильный телефон своего погибшего друга — участника СВО, обвиняемый от имени погибшего вел переписку с его мачехой и просил перевести ему деньги на личные нужды. В результате женщина перевела 115 тысяч рублей на указанный им банковский счёт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
За обман потерявшей пасынка женщины лебедянцу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
0
2
4
0
0
Комментарии (1)