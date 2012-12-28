Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Общество
8 минут назад
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Они отключились из-за отсутствия электроэнергии.
Работа светофоров была остановлена из-за масштабного отключения электричества в этом районе, энергоснабжение также восстановлено.
