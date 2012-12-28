Работа всех светофоров в центре города восстановлена

Они отключились из-за отсутствия электроэнергии.

Как сообщили в администрации города, отключенные ранее на площади Театральной площади, улицах Неделина, Первомайской, Фрунзе и проспекте Победы светофоры уже заработали.Работа светофоров была остановлена из-за масштабного отключения электричества в этом районе, энергоснабжение также восстановлено.