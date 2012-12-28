Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Происшествия
105
36 минут назад
У 38-летнего усманца нашли 21 400 пачек немаркированных сигарет
Партию незаконного товара оценили в 2,7 миллиона рублей.
«По версии следствия, с 1 января по 9 октября 2024 года усманец купил через Telegram у неизвестного не менее 21 400 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму 2,7 миллиона рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Следствие также полагает, что немаркированные сигареты усманец сначала хранил в надворной постройке в Хлевенском округе, а потом перевез для сбыта в арендованные торговые точки в Задонске и в Хлевном.
0
0
0
2
1
Комментарии