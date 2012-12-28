У 38-летнего усманца нашли 21 400 пачек немаркированных сигарет

Партию незаконного товара оценили в 2,7 миллиона рублей.

Задонский районный суд рассмотрит уголовное дело 38-летнего жителя Усмани, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).«По версии следствия, с 1 января по 9 октября 2024 года усманец купил через Telegram у неизвестного не менее 21 400 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму 2,7 миллиона рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Следствие также полагает, что немаркированные сигареты усманец сначала хранил в надворной постройке в Хлевенском округе, а потом перевез для сбыта в арендованные торговые точки в Задонске и в Хлевном.