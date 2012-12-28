Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Погода в Липецке
В Липецкой области ожидается небольшой снег
Температура останется выше обычного.
Среднесуточные температуры составят: 4 и 6 марта — 2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 5 марта — 1 градус тепла, что на 5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -3 до -5, днем — от 0 до +2 градусов.
День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 29 градусов мороза.
