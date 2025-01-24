Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
За долг по алиментам в 172 тысячи рублей липчанин отправился в колонию на два с половиной года
Происшествия
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сегодня, 11:43
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На дамбе Матырского водохранилища столкнулись два «ВАЗа»
Госпитализирован один из водителей.
Еще один человек пострадал в аварии на дороге Липецк – Данков: 39-летний мужчина попал под «Ауди», которым управлял 22-летний водитель. Пешеход госпитализирован.
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