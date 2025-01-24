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сегодня, 11:43
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На дамбе Матырского водохранилища столкнулись два «ВАЗа»

Госпитализирован один из водителей.

Вечером 23 января в Грязинском районе на дамбе Матырского водохранилища столкнулись «ВАЗ-2107» с 45-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2115» с 34-летним водителем. С места аварии госпитализирован 45-летний водитель. Второй водитель также получил травмы, но от госпитализации отказался.

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Еще один человек пострадал в аварии на дороге Липецк – Данков: 39-летний мужчина попал под «Ауди», которым управлял 22-летний водитель. Пешеход госпитализирован.

авария
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Шурик
3 минуты назад
Это чудо что живы остались, авто разбиты вхлам.
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Не зря
55 минут назад
-2 вёдра.
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Алкан лтз
сегодня, 12:03
Пятнашка крепче семёрки оказалась
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