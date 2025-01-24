На дамбе Матырского водохранилища столкнулись два «ВАЗа»

Госпитализирован один из водителей.

Вечером 23 января в Грязинском районе на дамбе Матырского водохранилища столкнулись «ВАЗ-2107» с 45-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2115» с 34-летним водителем. С места аварии госпитализирован 45-летний водитель. Второй водитель также получил травмы, но от госпитализации отказался.Еще один человек пострадал в аварии на дороге Липецк – Данков: 39-летний мужчина попал под «Ауди», которым управлял 22-летний водитель. Пешеход госпитализирован.