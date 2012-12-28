На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
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Общество
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14 минут назад
Погибший в Лебедяни подросток был пьян
Зачем он полез в трансформаторную будку по дороге домой с дня рождения, неизвестно.
Как выяснилось, студент одного из колледжей области ночью возвращался домой с дня рождения. Кстати, парень всего месяц не дожил до своего совершеннолетия: 18 лет ему должно было исполниться в феврале.
Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.
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