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Погибший в Лебедяни подросток был пьян
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218
14 минут назад

Погибший в Лебедяни подросток был пьян

Зачем он полез в трансформаторную будку по дороге домой с дня рождения, неизвестно.

Подтвердилась версия о гибели в Лебедяни 17-летнего подростка от поражения электрическим током. Напомним, тело юноши нашли утром 20 января у трансформаторной будки на перекрестке улиц Ленина и Победы. Парень получил электротравму, когда преодолел заграждение, за которым находилась трансформаторная будка, затем влез в нее через разбитое окно, где схватился за оголенный провод.

Как выяснилось, студент одного из колледжей области ночью возвращался домой с дня рождения. Кстати, парень всего месяц не дожил до своего совершеннолетия: 18 лет ему должно было исполниться в феврале.

Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.
несчастный случай
электротравма
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