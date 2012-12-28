В Лебедяни погиб 17-летний парень

Тело нашли рядом с трансформаторной будкой. Основная версия — подросток погиб от электротравмы.

Утром 20 января в Лебядяни на перекрёстке улиц Ленина и Победы рядом с трансформаторной будкой нашли тело 17-летнего парня. Он всего месяц не дожил до своего совершеннолетия: 18 лет ему должно было исполниться в феврале.Основная версия трагедии — подросток мог погибнуть от поражения электрическим током.— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели парня выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.«По данным следствия, утром 20 января 17-летний житель города Лебедянь проник на огороженную забором территорию трансформаторной будки, расположенной на перекрёстке улиц Ленина и Победы. Открыв будку, несовершеннолетний получил электротравму, от которой он скончался. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, изучаются изъятые с камеры видеонаблюдения записи, устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие гибели подростка», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.