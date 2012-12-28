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сегодня, 09:43
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В Лебедяни погиб 17-летний парень

Тело нашли рядом с трансформаторной будкой. Основная версия — подросток погиб от электротравмы.

Утром 20 января в Лебядяни на перекрёстке улиц Ленина и Победы рядом с трансформаторной будкой нашли тело 17-летнего парня. Он всего месяц не дожил до своего совершеннолетия: 18 лет ему должно было исполниться в феврале.

Основная версия трагедии — подросток мог погибнуть от поражения электрическим током.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели парня выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

«По данным следствия, утром 20 января 17-летний житель города Лебедянь проник на огороженную забором территорию трансформаторной будки, расположенной на перекрёстке улиц Ленина и Победы. Открыв будку, несовершеннолетний получил электротравму, от которой он скончался. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, изучаются изъятые с камеры видеонаблюдения записи, устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие гибели подростка», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
несчастный случай
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Незнайка георгу Ому
сегодня, 12:49
Напишите закон Ома, в интегральной форме, люди хоть посмотрят....
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Сергей
сегодня, 12:20
Или поджигатель или контакты хотел украсть. А знаний нет. Жаль молодого парня. Трагедия для родителей.
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Ну
сегодня, 12:19
В школах всё препадают, вот только "школьникам" это не надо. Они на уроках для "галочки", с усмешкой. Ну вот и итог. Школа ..., а родЯтлы, родЯтлы где? Родители с пелёнок детей обязаны воспитывать. Объясните мне: что не случись - виновата школа, а ролятели, родители? почему с родителей тут полностью снимают ответственность,
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смартфонисты
сегодня, 12:14
это не картинку в телефоне открыть
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Серрая Воррона
сегодня, 11:48
Долетался...
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Буквоед
сегодня, 11:47
Сам виноват,надо было физику в школе учить!
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ттт
сегодня, 11:04
удачно проник, удачно открыл и все, удача кончилась.
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Лидия
сегодня, 10:54
А зачем он "проник на огороженную забором территорию"? Решил самоликвидироваться?
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Р
сегодня, 10:35
Очень жаль. Нелепая смерть
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Георг Ом
сегодня, 10:32
Сейчас очень слабо преподают физику. Выпускники школ не знают закон Ома ни в интегральной, ни в дифференциальной форме.
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Оля
15 минут назад
О чем вы говорите? Какой закон Ома? Много детей таблицу умножения не знают, они говорят, зачем нам ваша математика и физика нужна?
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