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Происшествия
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сегодня, 09:43
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В Лебедяни погиб 17-летний парень
Тело нашли рядом с трансформаторной будкой. Основная версия — подросток погиб от электротравмы.
Основная версия трагедии — подросток мог погибнуть от поражения электрическим током.
— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели парня выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.
«По данным следствия, утром 20 января 17-летний житель города Лебедянь проник на огороженную забором территорию трансформаторной будки, расположенной на перекрёстке улиц Ленина и Победы. Открыв будку, несовершеннолетний получил электротравму, от которой он скончался. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, изучаются изъятые с камеры видеонаблюдения записи, устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие гибели подростка», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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