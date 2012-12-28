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40 минут назад
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С управления строительства Липецка требуют вернуть в федеральный бюджет 27,3 миллиона рублей

Управление в суде оспаривает предписание казначейства о возврате денег.

В арбитражный суд обратилось Управление строительства города Липецка с заявлением о признании недействительным предписания Управления Федерального казначейства по Липецкой области, которое весной прошлого года провело проверку по расходованию средств федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и выявило завышение стоимости работ при заключении контрактов, что привело к оплате в завышенном размере выполненных работ на общую сумму 27,3 миллиона рублей. Эту сумму потребовали вернуть в федеральный бюджет.

«Управление строительства города Липецка обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным этого предписания. Одновременно учреждением заявлено о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого представления. Арбитражный суд удовлетворил данное заявление. Суд также вынес определение о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица подрядчика, с которым были заключены муниципальные контракты», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Липчанин
18 минут назад
Хоть кто-то провел проверку и довел дело до суда. И на этом спасибо!
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