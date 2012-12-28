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С управления строительства Липецка требуют вернуть в федеральный бюджет 27,3 миллиона рублей
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40 минут назад
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С управления строительства Липецка требуют вернуть в федеральный бюджет 27,3 миллиона рублей
Управление в суде оспаривает предписание казначейства о возврате денег.
«Управление строительства города Липецка обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным этого предписания. Одновременно учреждением заявлено о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого представления. Арбитражный суд удовлетворил данное заявление. Суд также вынес определение о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица подрядчика, с которым были заключены муниципальные контракты», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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