С управления строительства Липецка требуют вернуть в федеральный бюджет 27,3 миллиона рублей

Управление в суде оспаривает предписание казначейства о возврате денег.

В арбитражный суд обратилось Управление строительства города Липецка с заявлением о признании недействительным предписания Управления Федерального казначейства по Липецкой области, которое весной прошлого года провело проверку по расходованию средств федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и выявило завышение стоимости работ при заключении контрактов, что привело к оплате в завышенном размере выполненных работ на общую сумму 27,3 миллиона рублей. Эту сумму потребовали вернуть в федеральный бюджет.«Управление строительства города Липецка обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным этого предписания. Одновременно учреждением заявлено о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого представления. Арбитражный суд удовлетворил данное заявление. Суд также вынес определение о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица подрядчика, с которым были заключены муниципальные контракты», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.