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сегодня, 14:04
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Получившая бесплатно на «Вайлдберриз» товары на два миллиона рублей липчанка отделалась условным сроком

Заказанные по условиям постоплаты товары отражались у неё как уже оплаченные.

Левобережный районный суд приговорил 24-летнюю липчанку к четырём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за мошенничество и покушение на мошенничество: женщина бесплатно получила на маркеплейсе товары почти на два миллиона рублей и ещё на 860 тысяч не успела получить.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщину осудили по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ – покушение на мошенничество в крупном размере.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. 24-летняя липчанка с 12 июля по 16 августа 2023 года воспользовалась сбоем на «Вайлдберриз» и месяц бесплатно получала товары. Заказанные по условиям постоплаты товары отражались у неё как уже оплаченные. Поэтому липчанка спокойно приходила и забирала их бесплатно — в основном, она это делала в пункте выдачи на проспекте Мира, 4 в Липецке. Не получая денег от покупателя, «Вайлдберриз» в свою очередь расплачивался за товары перед поставщиками.

Девушка успела оформить заказы на одежду, обувь, бытовую химию и ювелирные украшения на общую сумму около двух миллионов рублей. После чего приходила в пункты выдачи, где предъявляла ошибочно сформированный приложением QR-код и получала товары.

Бесплатные покупки молодая мать первое время делала по мелочи: начала с молокоотсоса, ползунков, детских книг и трусов, а потом дошла до драгоценностей. Так, в числе её заказов были золотой браслет за 207 851 рубль, кольцо в стиле Картье за 108 167 рублей, две золотые цепочки по 138 215 рублей, цепочка за 66 586 рублей.

Часть заказанных товаров на сумму 863 512 рублей она всё же не смогла получить из-за блокировки маркетплейсом ее аккаунта.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Гость
9 минут назад
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Житель
сегодня, 14:37
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