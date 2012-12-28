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Ельчанин поверил «сотруднику ФСБ» и перевёл мошенникам 830 тысяч рублей
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сегодня, 12:08

Ельчанин поверил «сотруднику ФСБ» и перевёл мошенникам 830 тысяч рублей

А в Грязях 21-летний парень лишился 957 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

16 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 70-летний ельчанин. В Telegram tve позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил о необходимости обеспечить сохранности денег ельчанина и пресечь противоправное деяние.

— В результате пенсионер перевёл на «безопасный счёт» 830 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В Грязях 21-летний парень последние две недели декабря пытался разбогатеть на инвестиционной площадке. Он успел перевести 957 000 рублей. 16 января начинающий инвестор пришёл в полицию.

26-летний липчанин заинтересовался предложением в «Телеграм» о дополнительном заработке и успел вложить в инвестиции 70 000 рублей.

58-летняя липчанка ещё 7 января заказала торт в интернете. Кондитеру она перевела 6100 рублей, но заказа так и не дождалась.

А 40-летняя липчанка поверила звонку в мессенджере из «службы безопасности банка» и перевела мошенникам 150 000 рублей.
мошенничество
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