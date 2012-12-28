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Общество
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сегодня, 16:39
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Как корональная дыра может повлиять на здоровье?
В СМИ появилась информация о том, что в короне Солнца зафиксирована огромная дыра. Явление грозит Земле магнитными бурями.
«Сам по себе рост скорости, если он плавный, к магнитным бурям не приводит, но, если посмотреть на форму дыры, то она сложная, тёмные области перемежаются с яркими. По этой причине, скорость ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли, и, хотя прямых прогнозов на бури пока нет, скорее всего, штормить всё же будет», — уточняет сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
Врачи отмечают негативное воздействие магнитных бурь на здоровье пациентов. Хотя статистических данных по этой проблематике никто не ведет.
— В группе риска находятся больные с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической и ишемической болезнью, перенесшие инсульты и инфаркты, больные с неврологической симптоматикой, с мигренями и головными болями, которые беспокоят на фоне магнитных бурь, — рассказал GOROD48 главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике управления здравоохранения Липецкой области Дмитрий Лахин.
Терапевт рекомендовал метеозависимым людям следить за своим состоянием, контролировать цифры артериального давления, принимать лекарственные препараты.
— В любом случае, если пациент ощущает ухудшение самочувствия, надо обращаться за медицинской помощью, дальше вместе с доктором определить тип лечения. Влияние на организм может быть различным, ухудшение здоровья не всегда связано с магнитным воздействием. Кто-то переносит магнитные бури очень легко, кто-то про них и не знает. А бывают люди, которые как барометры, чувствуют магнитные бури. Это индивидуальная история, — сказал Дмитрий Лахин.
Для тех, же, кто верит в паранормальное больше чем в науку, воздействие явления объяснил экстрасенс Геннадий Невзоров.
— Воздействие точно почувствуют люди, которые находятся в пограничной зоне по энергетике. У них может ухудшиться настроение, они могут начать кидаться в крайности. И даже не поймут, что это прилетело им из космоса. Селяне лучше переносят такие явления, у них сильнее биополе, в отличие от городских жителей, у которых энергетика ослаблена, — сказал Геннадий Невзоров, — Мы должны принимать такие события как данность. Если мы не можем изменить это явление, надо изменить к нему свое отношение. Заниматься спортом, отдыхать и наслаждаться жизнью.
Фото: ИИ
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