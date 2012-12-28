Отсудить красивый номер у оператора связи не удалось

Красивый номер из цифр 5 и 7 числился за липчанином более 10 лет, но с апреля по ноябрь 2023 года абонент услугами сотовой связи не пользовался.

Октябрьский районный суд Липецка и Липецкий областной суд встали на сторону оператора связи в споре с абонентом, пытавшемся вернуть себе красивый номер телефона.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, абонент обратился в суд с требованиями к мобильному оператору восстановить обслуживание абонентского номера, а также просил взыскать компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, так как ему приостановили обслуживание абонентского номера на его имя, состоявшего из комбинации последовательно повторяющихся цифр 5 и 7.Красивый номер числился за абонентом более 10 лет. Но с апреля по ноябрь 2023 года липчанин услугами сотовой связи не пользовался, на лицевом счете образовалась задолженность. Поэтому оператор заблокировал номер по причине расторжения договора по инициативе абонента. В декабре 2023 года и июне 2024 года абонент обращался в компанию с требованием о восстановлении обслуживания, но получил отказ.Суды первой и апелляционной инстанции признали правомерность действий оператора связи, поскольку правила и условия оказания услуг связи предусматривают в качестве основания для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны абонента неиспользование предоставляемых оператором услуг. А тарифный план содержал условие о том, что договор считается расторгнутым, если в течение 183 дней с даты прекращения потребления тарифицируемых услуг баланс лицевого счета абонента является нулевым или отрицательным.В апелляционной жалобе абонент ссылался на то, что оператор не направил ему уведомление о расторжении договора. Но суд пришёл к выводу, что инициатива отказа от продолжения договорных отношений исходила от самого абонента, не пользовавшегося услугами сверх предусмотренного тарифным планом срока и не пополнявшего баланс лицевого счета. В такой ситуации направления какого-либо уведомления оператором сотовой связи не требовалось.