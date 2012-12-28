Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Происшествия
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сегодня, 11:19
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Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
Местные жители требуют наказания.
В полиции уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, вплоть до возбуждения дела.
В редакцию GOROD48 обратились жители Большая Кузьминка Липецкого района, которые прислали видео бесчинства местных подростков, забросавших жилой дом местных пенсионеров петардами.
Авторы видео считают, что дело не закончилось пожаром только из-за влажной погоды и сразу перевели конфликт в вечную плоскость «отцов и детей. «Вот такие сейчас «замечательные» игры у детишек и сами детишки», - написали они. При этом личности развлекавшихся подростков местным жителям известны.
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