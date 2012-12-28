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сегодня, 11:19
6

Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами

Местные жители требуют наказания.

В ОМВД России по Липецкому району организовано проведение проверки фактов, изложенных во вчерашнем материале нашего сайта.

В полиции уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, вплоть до возбуждения дела.

В редакцию GOROD48 обратились жители Большая Кузьминка Липецкого района, которые прислали видео бесчинства местных подростков, забросавших жилой дом местных пенсионеров петардами.

Авторы видео считают, что дело не закончилось пожаром только из-за влажной погоды и сразу перевели конфликт в вечную плоскость «отцов и детей. «Вот такие сейчас «замечательные» игры у детишек и сами детишки», - написали они. При этом личности развлекавшихся подростков местным жителям известны.
Петарды
хулиганство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Лиза
11 минут назад
Надеюсь, накажут родителей и их "детишек" так, что мало не покажется.
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Гость
23 минуты назад
В любом случае проверка необходима, это уже не шутки, пережить такое ну такое себе "удовольствие" , для здоровья , тем более пенсионеру
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САИ
30 минут назад
Это вина родителей. Кого растили, то и выросло. Наказывать надо родителей, чтоб подростки знали, где отцов ремень лежит.
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Ветеран
сегодня, 11:49
Что выросло, то выросло. Смена растет.
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Мизантроп
46 минут назад
от Осинки не вырастут Апельсинки!
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Людмила
сегодня, 11:37
Нужно найти и наказать.
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